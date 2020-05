Columnas: El Patinadero El bombón asesino

CARLOS MORRIS TORRE fue sin lugar a dudas un hombre de gran influencia en el pasado sexenio, pero nunca ambicionó de más, ni intentó comerse el mundo a puños.

De hecho de todos los miembros de la familia a la que pertenece, después de su desaparecido tío RODOLFO TORRE CANTÚ, es el más simpático y preparado de esa casta.

Ganó una diputación local por mayoría y en este último proceso estuvo enlistado como plurinominal, pero fue anotado en el cuarto lugar.

Aquí es donde comprobamos que no le gusta arrebatar, pues siendo sobrino del ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, no exigió otro lugar y permitió que le arrebatarán las mejores posiciones.

EGIDIO fue el dueño del PRI al iniciar el actual sexenio, pues maniobró primero para imponer a SERGIO GUAJARDO MALDONADO y posteriormente a YAHLEEL ABDALÁ CARMONA, por lo que la lista de los plurinominales paso por sus manos.

MORRIS fácilmente pudo ser colocado en mejor lugar, se lo hubieran concedido de haber presionado un poco, pero no lo hizo, permitió que otros fueran colocados en los sitios de privilegio.

CARLOS conoce perfectamente la ciudad, la recorrió varias veces con su tío RODOLFO, cuando apenas era un jovencito regordete de cachetes colorados que era invitado a bailar por las mujeres en las colonias donde le apodaban “El Bombón” MORRIS.

En el inicio de este sexenio, MORRIS fue elegido diputado local y se le auguraba un gran futuro, fue puesto como parte de la herencia de EGIDIO para que le cuidara las espaldas, sin embargo no hizo mucho que digamos como diputado local, siempre fue controlado por la amenazas de revivir actos insanos del sexenio anterior.

Sin embargo no pretende darse por perdido en la política, MORRIS pretende resurgir de las cenizas y lanzarse otra vez como candidato a un puesto de elección popular y si es la alcaldía, pues mucho mejor.

Lo haría por el PRI, aunque hay insinuaciones de Morena que le garantiza la protección política de la Federación, pero hasta la fecha rechaza cualquier insinuación maltrecha.

Por lo pronto MORRIS pretende convertirse en el bombón asesino del panismo, si en esta ocasión sabe pedir, negociar, pero sobre todo no tiene miedo a las amenazas y se olvida de la sana distancia podrá echar a volar sus sueños.

CARLOS MORRIS establece su compromiso con el PRI, sus coqueteos buscan conquistar una candidatura y el apoyo del presidente estatal EDGAR MELHEM SALINAS. En teoría ya tiene el visto bueno del tío EGIDIO. Veremos si logra vencer las arenas movedizas.

La empresa Caude Estrategias dio a conocer los resultados de la última encuesta nacional en donde el alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR se coloca nuevamente en el top cinco por sus acciones para enfrentar la pandemia del Covid-19.

En primer lugar está el alcalde independiente de San Pedro Garza García, MIGUEL BERNARDO TREVIÑO con un 60.4% de aprobación, seguido don el 59.7% del alcalde panista de Huixquilucan, ENRIQUE VARGAS; en tercer sitio el priísta de Saltillo, MANOLO JIMENEZ con 59.3% en el cuarto, la alcaldesa panista de Chihuahua, MANRÍA EUGENÍA CAMPOS.

Y en el quinto por el PAN, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR obtuvo 58.1 por ciento de aprobación en el Nuevo Laredo, quien otra vez recibe una calificación aprobatoria por parte de los ciudadanos.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

Contacto:

patinadero@hotmail.com