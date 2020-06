Protestan pescadores de Tampico Quedaron fuera del censo federal de apoyos

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un grupo de pescadores de la zona mostraron su inconformidad contra la Secretaría de Bienestar Social federal luego de que los excluyeron de apoyos económicos.

Señalaron que han inscrito a personas que ni siquiera son pescadores mientras que ellos que desempeñan esta profesión no los incluyeron.

Formado a las afueras del palacio federal en Tampico don Jaime Ramírez Pérez capitán de barco quien tiene 40 años en este oficio señaló que quedaron fuera más de 100 pescadores.

“Somos más de 100 trabajadores que andábamos en la sonda de Campeche cuando se hizo el censo pero se está metiendo a mucha gente que no es pescador y que no comprueban que se dediquen a esta actividad” dijo.

Indicó que sólo estaban pidiendo la credencial de lector y ahí fue como se inscribió a personas que no se dedican a este oficio.

“Nosotros no tenemos apoyo de nadie ni del gobernador ni del presidente los pescadores siempre hemos estado olvidados y no nos dan despensas no nos van a buscar a las orillas cuando estamos trabajando el pescador está de a tiro olvidado pero si vienen las elecciones y se acuerdan de nosotros” refirió.

Explicó que la situación se complica ya que son cuatro meses y medio de veda lo que tienen que esperar antes de volver a tener un empleo y por lo tanto ingresos y este apoyo de 7,200 pesos les ayuda mucho.

Por su parte el winchero con más de 25 años de trabajo, Adrián Deantes Ibarra señaló que ellos estaban trabajando cuando fueron a realizar el censo y es injusto que no les lleguen el apoyo económico que manda el gobierno federal.

“Ya cobraron hasta los albañiles que inscribieron menos nosotros que trabajamos con armadores” refirió.

Joel Solana quien tiene 47 años laborando refirió que es necesario que pidan más documentos para que demuestren que todos los que están inscritos son pescadores.