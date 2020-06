Muere un ladrón después de intentar explotar un cajero automático

ESTADOS UNIDOS.- De acuerdo con el cálculo que había hecho el ladrón, la detonación de los explosivos que colocó frente al cajero automático le permitirían quedarse con el dinero que había dentro de esta máquina; sin embargo, lo único que ocasionó fue su propia muerte.

El sujeto de 24 años de edad llegó a aproximadamente a las seis de la mañana a una sucursal bancaria ubicada frente a un restaurante en Filadelfia, Estados Unidos, momentos después, colocó estos dispositivos y procedió a explotarlos.

Man killed in attempted ATM explosion; several other ATMs vandalized across Philadelphia https://t.co/FOEZYkSVea #Philadelphiatheftexplosionlootingatm via @6abc pic.twitter.com/ffR03fAJ53

— Chris (@Chris_1791) June 2, 2020