Exigen bases; bloquean vía Tampico-Mante Médicos y Enfermeras, denuncian que desde hace 10 años laboran como eventuales

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Médicos, enfermeras y personal administrativo del Hospital General “Rodolfo Torre Cantú en esta ciudad al sur del estado, bloquearon la carretera Tampico-Mante en ambos sentidos, para exigir la basificación de sus plazas.

A la altura del llamado “Puente Roto”, los llamados “Héroes de la Salud”, denunciaron que desde hace casi una década, están laborando como eventuales, con un sueldo de 6 mil y 8 mil pesos mensuales.

“Cuando los nuevos contratados del Insabi, reciben 30 mil las enfermeras y 40 mil los doctores, cuando un doctor gana actualmente 8 mil pesos mensuales”, dijo Daniel Olvera Barragán.

Señalaron que el Director del nosocomio, José Manuel Sierra, les prometió otorgarles un bono hace dos meses, promesa que dicen, mantiene sin cumplir, pero que tampoco los ha recibido.

“Las bases no nos las otorgan y sí las hay, las están vendiendo en 150 mil pesos, bases sí hay, desde Reynosa, Matamoros, en el Canseco; nosotros tenemos 10 años y no nos han podido dar nada, ya estamos hartos”.

Los manifestantes dijeron que tienen miedo ante la condición actual a causa de la pandemia, luego que por ser el hospital COVID, reciben a pacientes graves y muy graves con la enfermedad, por lo que tienen tres compañeros con diagnóstico positivo, contagiados al estar prestando sus servicios.

“Tenemos compañeros contagiados de COVID, son tres y no les pagan, no tienen licencia médica, no hay nada, están en su casa y se mantienen por sus propios medios”, comentó.

Denunciaron que en el hospital no tienen el equipo al ciento por ciento, por lo que pidieron a la Secretaría de Salud estatal y federal, atiendan las carencias de equipo y laborales, en las que trabajan actualmente.

“Todos tenemos un riesgo grande al atender a pacientes COVID; no tenemos salarios dignos, prestaciones, servicio médico, no tenemos absolutamente nada; yo arriesgo mi vida y de mi familia por 8 mil pesos al mes y el personal de enfermería por 6 mil pesos”, dijo José Alfredo López Meraz, médico del Hospital General de Altamira.

Por ello, desde ayer realizaron una manifestación para exigir a las autoridades del hospital y de la Secretaría de Salud en Tamaulipas y Federal, atendieran sus demandas, sin respuesta alguna, por lo que este día, decidieron bloquear el paso en la carretera.

“Lo que pedimos son bases, no pedimos homologación, bono, son bases, hay algunos con ocho años, otros con diez como eventuales; llegando la base, el salario será digno, pues los que contrataron por medio del Insabi, ganan 40 mil pesos mensuales y enfermeras con 28 a 30 mil mensuales”.