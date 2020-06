Guillermo Del Toro exige justicia para Giovanni; convocan a marcha A través de su cuenta de Twitter, Del Toro criticó que a más de un mes de lo sucedido ─la detención de la víctima, de nombre Giovanni, se efectuó el pasado 4 de mayo─ no...

MÉXICO.-La muerte de Giovanni que presuntamente murió a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos ha ocasionado indignación en todo el país, ante esto, el cineasta Guillermo del Toro alzó la voz para exigir justicia.

A través de su cuenta de Twitter, Del Toro criticó que a más de un mes de lo sucedido ─la detención de la víctima, de nombre Giovanni, se efectuó el pasado 4 de mayo─ no haya ni respuestas ni detenidos.​

“A mas de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica”, escribió.

@FiscaliaJal @EnriqueAlfaroR @CNDH @FGRMexico A mas de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica. https://t.co/0OscxjSBtt — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 4, 2020

En la publicación, además, mencionó a Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, quien ordenó a mediados de abril el uso obligatorio de cubrebocas fuera del hogar. Lo mismo a la Fiscalía del Estado de Jalisco, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República.

Aunado a esto, el ganador del Oscar compartió en la misma publicación la convocatoria a una marcha que tendrá lugar en la zona Centro de Guadalajara.

El punto de reunión, se lee, será en el parque Revolución ─mejor conocido como parque Rojo─, ubicado sobre avenida Juárez y calzada Federalismo, comenzando a las 17:00 horas de hoy. Se pide que los asistentes porten cubrebocas.

La manifestación ocurre en medio de las protestas por la muerte de George Floy, un hombre afroamericano que fue asfixiado por un policía de Minneapolis, en Estados Unidos. Además, la inconformidad se ha trasladado a otras partes del orbe.

“En nuestro estado, Jalisco. Ha ocurrido también un asesinato injustificado por parte de policías a un albañil llamado Giovanni Lopez, quien fue asesinado por este gremio de personas por no utilizar cubrebocas. Convocamos a una marcha (sic)”, se puntualiza el mensaje difundido por Del Toro.

