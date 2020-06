Olga Sánchez Cordero dijo estar protegida con nanomoleculas de cítricos que penetran el virus y lo matan. Aunque después reconoció que no es una cura

No uso cubrebocas, estoy blindada: Olga Sánchez Cordero

CIUDAD DE MÉXICO.-

La tarde del pasado miércoles, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,dio de qué hablar luego de afirmar que no utilizaba cubrebocas ante el COVID-19 porque está protegida por gotas cítricas.

Lo anterior sucedió durante una entrevista con W Radio, cuando la titular de laSecretaría de Gobernación (Segob)aseguró que utiliza productos para destruir el COVID-19.

“Las vi en varias entrevistas a una chica inteligentísima, ingeniera bioquímica, que sacó esta maravilla de productos que van directamente a destruir los virus, yo le pedí y para mis colaboradores. Se las di al gobernador de Querétaro, al de Hidalgo y al de Tabasco”, manifestó.

Asimismo, Sánchez Cordero explicó que pese a ello hay que mantener la sana distancia para evitar los contagios, ya que el COVID-19 llegó para quedarse, como el sarampión.

“Tenemos que tomar las precauciones necesarias y probablemente tengamos otros virus en el futuro. Tenemos que tomar precauciones, tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que lavarnos las manos con mayor frecuencia, respetar la sana distancia, sobre todo en estos momentos”, agregó.

“Yo no, no, no. Yo estoy blindada con mis gotas. Son nanomoléculas de cítricos”, respondió después de ser cuestionada si utilizaba cubrebocas.