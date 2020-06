Medidas más agresivas vs Covid-19 Uso de cubrebocas para abordar botes será obligatorio.

PUEBLO VIEJO.- Ante el incremento de casos confirmados de covid-19, autoridades municipales han determinado implementar medidas más agresivas para contrarrestar los riesgos de contagios.

Blanca Elizabeth Ortiz Torres, titular de la unidad de protección civil en Pueblo Viejo, refirió que durante el jueves sostuvieron una reunión

con autoridades de Capitanía regional del Puerto de Tampico.

Además, se contó con dependencias municipales estatales y federales además de los representantes de cada paso de lanchas en el río Pánuco.

En la citada reunión, determinaron acciones más contundentes para la prevención y contagio del coronavirus en los 8 cruces de lancha

Entre las medidas, advirtió que el usuario que no porte cubrebocas no podrá abordar las embarcaciones en ninguno de los dos lados, es decir, el lado veracruzano o el lado tamaulipeco.

Indicó que se acordó entre las diversas dependencias, reforzar la vigilancia en los ocho cruces de lanchas para dar cumplimiento a esta nueva disposición.

Y con ello, el usuario que no porte cubrebocas tampoco podrá desembarcar en cualquiera de los dos lados, lo anterior Se pondrá en marcha a partir de este sábado.

«Quien me llevé de cubrebocas en no lo dejaran bajar de las lanchas además continúa la medida de no movilizar niños es decir no traer niños en las calles porque tampoco podrán abordar las embarcaciones así como las personas de la tercera edad.

La funcionaria dijo que estas medidas se acordaron luego del incremento en el número de casos positivos de covid 19, principalmente en los municipios del sur de Tamaulipas.

«Le pedimos a la ciudadanía que por favor se proteja que utiliza el cubrebocas, que tomen el uso del cubrebocas como un accesorio más en el uso diario de la vestimenta»