Recomendaciones para ver este fin de semana en Netflix y Amazon

MÉXICO.- Llega el fin de semana y con él nuestras recomendaciones para ver en Netflix y Amazon o para comenzarlas, depende del tiempo que tengas disponible, de acuerdo a tus rutinas por la nueva normalidad.

Los juegos del Hambre: Es una de las grandes sagas de la década, protagonizada por Jennifer Lawrence. Retrata la vida en Panem, un lugar dividido en 12 distritos, y en el que cada año se celebra unos juegos de terrible sacrificios, pues por cada distrito, dos personas van a tratar de sobrevivir contra otras 22.

Son puestas en un escenario manipulado por la tecnología y deben matarse entre sí, ¿el premio?, mantener su vida. Como en toda película de Hollywood, surge un enamoramiento y la historia gira alrededor de él.

Monsters Inc: Uno de los grandes clásico de Pixar, película que no cae mal sea cual sea la época. Ha sido una semana llena de estrés y de malas noticias, no es mala idea que pongas esta películas que es de las mejores recomendaciones y te relajes un buen rato, si tienes niños, mucho mejor, les va a encantar.

LOST: Esta es una de la series más aclamadas de la historia y también ha sido difícil de comprender para muchos, por lo que todos deberíamos al menos intentar verla, las discusiones con quienes ya la terminó se suelen poner muy buenas. Ya tendrás un nuevo tema para conversar.

