Boteros piden apoyo Tienen que lidiar con pasajeros para el uso del cubrebocas y ninguna autoridad los respalda

PUEBLO VIEJO.-Boteros de diversos pasos de lancha dieron a conocer que necesitan el apoyo de alguna autoridad que los apoye, para que los pasajeros atienda la medida obligatoria del uso del cubrebocas.

Operadores de lanchas del Paso del Humo, indicaron que la presencia del personal de Protección Civil la mañana del sábado fue prácticamente simbólica, ya que se retiraron en poco tiempo.

Indicaron que tras ello, se quedaron solos y tuvieron que encargarse de verificar que los pasajeros abordarán las unidades portando el citado aditamento sin embargo indicaron que ellos no son autoridades para poder obligarlos y han tenido que lidiar con pasajeros qué se resisten y discuten con ellos.

Por eso, tanto en este paso como en los otros, refirieron que debe de contar con la presencia de elementos de fuerza civil o policía preventiva y elementos de Protección Civil para que previamente desde antes de subir se les indique que tienen que usar el cubrebocas.

«El problema se nos queda a nosotros porque no tenemos una autoridad que nos apoye tenemos que lidiar con los pasajeros algunos no nos hacen caso y se pasan directamente y no podemos estar peleandonos con ellos».

Admitieron que del lado de Tampico, en el caso de la isleta Pérez , hay presencia de elementos de protección civil, que son apoyados por policías estatales.

Por lo cual la medida se está cumpliendo ya que de inmediato se reporta aquellos pasajeros rebeldes que no quieran colocarse cubrebocas y se les impide subir a los botes.