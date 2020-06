Conoce el fuerte mensaje que lanza Banksy en su homenaje a George Floyd Banksy, de quien aun no se sabe su verdadera identidad, se sumó a la ola de protestas por la muerte del afroamericano a manos de un policía en Mineápolis, EU, y lo hace como él...

ESTADOS UNIDOS.-Nuevamente el sentido humano y sensibilidad del artista urbano Banksy salió a relucir en su más reciente obra dedicada a George Floyd.

Banksy, de quien aun no se sabe su verdadera identidad, se sumó a la ola de protestas por la muerte del afroamericano a manos de un policía en Mineápolis, EU, y lo hace como él sabe hacerlo, a través de su arte.

https://www.instagram.com/banksy/?utm_source=ig_embed

A través de su cuenta de Instagram, el artista urbano subió la imagen de una pintura en la que se ve una bandera de EU mientras es consumida por la llama de una vela, misma que ilumina el retrato de una silueta oscura.

La singificativa imagen fue acompañada de un fuerte mensaje: «Primero pensé que debía callarme la boca y escuchar a la gente negra sobre este asunto. Pero ¿por qué haría eso? No es su problema, es el mío. El sistema le falla a la gente negra. El sistema blanco. Como una cañería rota en un apartamento para la gente que vive abajo. Este sistema roto les obliga a una vida miserable, pero no es su problema arreglarlo. No pueden. Nadie los dejaría entrar al apartamento superior. Es un problema de blancos. Y si la gente blanca no lo arregla, alguien va a tener que subir las escaleras y derribar su puerta a patadas”.

Antes de esta aparición, a inicios de mayo Banksy rindió homenaje a los trabajadores de la salud con un dibujo que, igualmente, subió a su cuenta oficial de Instagram, y en él se ve a un niño levantando a una muñeco que simula una enfermera, vestida de héroe.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA