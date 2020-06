Ellos son los tres policías detenidos por muerte de Giovanni López El gobernador de Jalisco dio a conocer los rostros de los tres policías de Ixtlahuacán de los Membrillos que han sido detenidos por la muerte de Giovanni López

JALISCO.- El gobernador de Jalisco ha revelado parte de los rostros de los tres policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos que están siendo investigados por el asesinato a golpes de Giovanni López, el cual fue reportado el pasado 5 de mayo.

«Estas tres personas pertenecían a la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, de la que hemos tomado control. Hoy están detenidos por su presunta participación en la muerte de Giovanni López», posteo Enrique Alfaro este fin de semana en su cuenta de twitter.

La detención fue anunciada desde el pasado 5 de junio mediante una rueda de prensa protagonizada por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el titular de la Fiscalía de Jalisco, Gerardo Octavio Solís López, sin embargo no había sido revelada imagen alguna de ellos.

Fue ayer cuando el mandatario estatal volvió a tocar el tema en las redes sociales, tras vivir un fin de semana lleno de protestas en exigencia de justicia para el albañil presuntamente asesinado por los agentes policiacos de Ixtlahuacán de los Membrillos, además de la exigencia de la liberación de casi 40 manifestantes detenidos arbitrariamente.

Estas tres personas pertenecían a la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, de la que hemos tomado control. Hoy están detenidos por su presunta participación en la muerte de Giovanni López. pic.twitter.com/UzAc70lBeC — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 7, 2020

«Mi compromiso fue el de hacer todo lo que esté en mis manos para que haya #JusticiaParaGiovanni y no descansaré hasta que cada implicado en este brutal acontecimiento sufra todas las consecuencias de sus actos», añadió Alfaro en su publicación.

Finalmente, aclaró que la detención no fue por falta de uso del cubrebocas como los familiares de López han mencionado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), no obstante dijo que ello no será impedimento para que se haga justicia.

«Como ya lo he dicho, un cubrebocas no tuvo que ver, pero como también lo he dicho: no importa el motivo de una detención, no hay justificación alguna para violar los derechos de nadie. Les doy mi palabra: esta muerte no quedará impune».

Concluyó.

Cabe recordar, que de acuerdo con lo señalado por Solís Gómez, uno de los tres detenidos es el comisario de la Policía Municipal de Ixtlahuacán y de acuerdo a las imágenes proporcionadas por el mandatario estatal, entre ellos hay una persona de sexo femenino.

El fin de semana también trasendió que el presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, debió haber acudido el pasado viernes a declarar ante la Fiscalía de Jalisco, sin embargo, Solís Gómez notificó que el alcalde no acudió a su cita. Este lunes, el munícipe también tiene otra cita en la Fiscalía de Jalisco para declarar sobre otras carpetas de investigación en las que está inmiscuido el Ayuntamiento, sin embargo se desconoce sí acudirá.

