Zona sur ya tiene 802 contagiados de Covid

TAMPICO, TAMAULIPAS.-Con una petición de que el virus sigue ahí y que la población no se confíe, la Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó tres defunciones por Covid-19 en la zona sur de Tamaulipas este lunes.

Además informó de nanera oficial que en Tampico, Madero y Altamira ya hay 802 personas contagiadas por el virus y otras 193 personas son sospechosas y están a la espera de sus resultados.

Los datos oficiales proporcionados por la SST señalan que hay 12 casos nuevos y por vez primera el municipio de Altamira fue el que más casos tuvo confirmados en un día.

De los 6 fallecimientos registrados hoy en Tamaulipas, 3 corresponden a la zona sur y fueron 2 hombres de Tampico y un hombre de Madero.

Sobre el número de casos Tampico tiene 376 casos, ciudad Madero 306 y el municipio de Altamira 120 casos en tanto que los tres municipios ya suman 36 fallecimientos por esta causa.

La cifra oficial en Tamaulipas es de 2, 641 casos positivos y 167 defunciones.

La Secretaría de Salud pidió no bajar la guardia y proteger a los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión y diabetes, ya que son los más vulnerables a sufrir complicaciones graves que pueden derivar en fallecimientos.