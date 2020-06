Fuerte choque entre un vehículo particular y un carro El vehículo particular se desplazaba por la calle Esperanza y al llegar al cruce con la Bustamante, la cual es preferencial, no hizo el alto correspondiente por lo que al continuar su camino se impactó...

Altamira, tamaulipas.-Fuerte choque entre un vehículo particular y un carro de ruta dejó como saldo 4 personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, la tarde del martes.

El conductor de la primera unidad no hizo el alto respectivo al llegar a ese cruce, provocando el encontronazo.

El accidente se presentó a las 18:30 horas en la intersección de las calles Esperanza y Rosalío Bustamante de la colonia Volantín, en Tampico.

Protagonizaron el percance un Hyundai Atos, de la ruta centro Colonias y un automóvil Volkswagen Bora, color azul, ambos con placas de Tamaulipas.

El vehículo particular se desplazaba por la calle Esperanza y al llegar al cruce con la Bustamante, la cual es preferencial, no hizo el alto correspondiente por lo que al continuar su camino se impactó fuertemente con el Atos.

Los 4 usuarios del carro de ruta resultaron con golpes diversos, arribando al sitio personal de Tránsito para tomar conocimiento del hecho.

Debido a que los involucrados decidieron llegar a un acuerdo voluntario, los pasajeros determinaron esperar a la aseguradora para que les extendiera el pase médico respectivo.