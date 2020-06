Descarta Alcalde de Ciudad Madero abrir Playa Miramar La primera fase de reapertura consistía en paseos automovilísticos sobre el Bulevar Costero

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Debido a que se han incrementado los casos de Covid-19 en Ciudad Madero, el Presidente Municipal descartó la reapertura de Playa Miramar.

Durante el inicio de obra en el jardín de niños «Juan B. De la Garza», Adrián Oseguera Kernion reconoció que la contingencia sanitaria se ha vuelto complicada.

«No la vamos abrir, no vamos abrir Playa Miramar, he tomado la decisión de que no se va abrir hasta que no corra riesgo ningún maderense, esa es mi obligación», apuntó.

La primera fase de reapertura consistía en paseos automovilísticos sobre el Bulevar Costero, además de la instalación de 600 ambulantes en el camellón.