Padece cooperativa terrible crisis

Tampico Alto.-La sociedad cooperativa pesquera de la Ribera en Tampico alto, enfrenta la peor crisis de su historia derivada del embate del coronavirus.

El desplome de las ventas de ostión, que su principal producto han caído hasta un 90% ,lo cual tiene a los socios enfrentando una situación económica dramática.

Sobre este panorama el secretario administrativo de este gremio pesquero, Renato Morato dio a conocer que irónicamente la laguna de Tamiahua está produciendo un excelente posición de gran calidad.

Sin embargo el panorama es tan grave que solamente se mantienen en un nivel de ventas del 10%, lo cual ha reducido los ingresos de los socios que son jefes de familia y están padeciendo para lograr llevar el sustento a sus hogares.

Manifestó que nunca en la historia de la cooperativa habían enfrentado una crisis tan grave como esta la cual ya supera los 3 meses.

Refirió que hace un par de semanas el gobierno federal ,les brindó un apoyo económico por parte del programa Bienpesca, en el cual se entregaron 7mil 500 pesos a cada pescador.

Sin embargo este recurso prácticamente,resultó simbólico ya que el nivel de endeudamiento que presentaban en ese momento derivó que fuera utilizado para pagar pendientes económicos.

Manifestó que la nueva normalidad va avanzando lentamente y los pedidos de sus clientes potenciales en la ciudad de México y Estados del Bajío se mantienen prácticamente nulos.

El titular de este gremio manifestó qué habido presión por parte de los socios sin embargo mientras los clientes no quieran adquirir el producto ellos no pueden hacer nada refiriendo que el personal administrativo no está cobrando desde hace varios meses.

Admitió que la preocupación prevalece ya que no hay fecha en que pueda terminar la denominada pandemia con ello la situación económica que enfrentan podría extenderse por tiempo indefinido.