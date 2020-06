Dos personas sobreviven al ser aplastadas entre 2 camiones en China

CHINA.- Dos pasajeros en un automóvil compacto de alguna manera sobrevivieron al ser aplastados entre dos camiones de gran tamaño en el sur de China en un accidente grabado en video.

Los automovilistas no identificados se detuvieron el lunes detrás de una mezcladora de cemento y dejaron una distancia considerable entre los vehículos mientras esperaban que cambiara un semáforo en la provincia china de Fujian, según las imágenes.

Pero la aparente precaución se derrumbó cuando un gran camión verde chocó por detrás con el pequeño auto blanco y lo empujó hacia la parte trasera de la mezcladora de cemento, al instante arrugó el vehículo como un acordeón, según muestra el video.

What a miracle! The driver survived a horrific accident after the car was smashed between two trucks. pic.twitter.com/go0MIOqt9J

— People's Daily, China (@PDChina) June 15, 2020