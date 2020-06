AMLO ‘invita’ a quienes no creen en la 4T a renunciar Luego de la renuncia que presentó Mónica Maccise a la titularidad de la Conapred

MÉXICO.- El presidente de México advirtió a quienes no tienen afinidad con su proyecto de nación, pueden dejar el cargo a alguien “con convicciones”.

“Yo creo que cada quien es libre de decidir y lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando, eso es lo más honesto. Creo que no se debió convocar a ese foro y quienes no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo, pues con toda la libertad pueden decidir no trabajar en el gobierno, en lo que corresponde al gobierno”, advirtió el presidente en conferencia matutina de este viernes desde Cuernavaca, Morelos.

Lo anterior, luego de la renuncia que presentó Mónica Maccise a la titularidad del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred), de quien dijo, aceptará su salida de ese cargo para dar paso a alguien “con convicciones, que realmente esté en contra del racismo y la discriminación”.

El mandatario federal aclaró que el Conapred va a permanecer aunque buscará que se integre a la Secretaría de gobernación y que forme parte de la oficina de defensa de Derechos Humanos de Gobernación y que se redujera el aparato burocrático.

Adelantó que si depende del Ejecutivo, propondrá que sea una mujer representante de los indígenas, pues dijo, son quienes más humillaciones han sufrido en México.

“Les adelanto que mi propuesta va a ser que ese cargo lo ocupe una mujer indígena, ya basta de simulación, hasta la comisiona nacional de pueblos indígenas estaba representada o estaba a cargo de quien no era indígena, era tener el aparato pero no dar a los afectados la decisión”, indicó.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA