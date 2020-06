Egresada de la UNAM obtiene beca para estudiar en la NASA Claudia Álvarez Carreño es la segunda estudiante de la UNAM en conseguir una beca para la NASA

MÉXICO.- Claudia Álvarez Carreño, egresada de la UNAM, es un ejemplo de esfuerzo, pues tras dos ocasiones de haber sido rechazada, esta vez consiguió una beca para investigadores postdoctorales que otorga la NASA en el área de Astrobiología, con proyecto “Origen y evolución de los primeros plegamientos de proteínas”.

La joven estudió en la Facultad de Medicina, para después hacer su doctorado en la Facultad de Ciencias en el Laboratorio de Origen de la Vida con Antonio Lazcano, quien, declaró la estudiante, la inspiró para investigar sobre los primeros organismos de la Tierra.

Álvarez Carreño se postuló dos veces para la beca de la NASA, sin embargo, fue rechazada. En vez de rendirse decidió hacer cambios a su proyecto incluyendo una investigación sobre el origen de las primeras proteínas, logrando una respuesta afirmativa.

En septiembre la estudiante trabajará en su proyecto en el Instituto Tecnológico de Georgia, en el laboratorio de Loren Williams, director del Centro para el Origen de la Vida.

La investigación se trata de las proteínas del ribosoma, las cuales son de las más antiguas que se conocen; estas le permiten ver una imagen de cómo pudieron haber sido las proteínas de organismos que vivieron hace tres mil 500 millones de años.

Si su trabajo obtiene resultados positivos, Claudia puede pedir la renovación de la beca por un segundo año y hasta un tercero. Cabe destacar que la joven ganó la beca Fulbright-García Robles el año pasado, con la que comenzó su investigación sobre la evolución del ribosoma en Georgia Tech.

Esta es la segunda ocasión en la que un estudiante de la UNAM consigue esta beca.

“La UNAM me abrió las puertas para hacer mis sueños realidad, me permitió cursar la carrera que más me gustó y ahora me permite investigar sobre cuestiones que pensé jamás podría conocer”

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.