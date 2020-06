Undertaker anuncia su retiro de la lucha libre La leyenda de la WWE dio a conocer, en su documental llamado ‘The Last Ride’, que su ciclo en los encordados llegó a su fin tras Wrestlemania 36

CIUDAD DE MÉXICO. El Undertaker, uno de los personajes más legendarios de la WWE, anunció que se retira de forma definitiva de la lucha libre tras 30 años en la empresa de entretenimiento deportivo, el mensaje lo dio a través del último capítulo de su serie documental llamada ‘The Last Ride’.

Durante los cinco episodios del documental Mark William Callaway, el hombre que da vida al ‘Enterrador’, narra lo que fueron sus últimos años en la compañía que preside Vince McMahon, desde el final de su racha invicta en Wrestlemania 30, hasta su necesidad de mantenerse activo, pese a su lesión en la cadera que lo llevó al quirófano.

Su derrota ante Roman Reigns en Wrestlemania 33 fue el parteaguas en su carrera, al final del combate se despojó de su mítica indumentaria, rompió el personaje al ir a abrazar a su familia y se despidió del público que tantas veces lo vitoreó en la ‘vitrina de los inmortales’.

Sin embargo, Mark Callaway no quedó satisfecho, sabía que no había podido entregar lo mejor de sí en sus últimos combates, tal como ocurrió ante dos estandartes de su generación como Shawn Michaels y Triple H en la edición 28 del evento máximo de la WWE.

Luego de un par de combates desastrosos fuera de Estados Unidos, el deseo del ‘Enterrador’ por encontrar su “redención” en el ring seguía más vivo que nunca y fue hasta Wrestlemania 36 cuando pudo tenerla, en un combate cinematográfico celebrado en un cementerio, llamado ‘Boneyard Match’, teniendo como rival a AJ Styles.

«Creo que ahora estoy en el mejor lugar, después del ‘Boneyard Match’, que fue una batalla contra uno de los mejores en el negocio. Fue un momento poderoso, si alguna vez hubo un final perfecto para una carrera, ese fue el momento”, comentó Callaway tras su victoria sobre el ‘Fenomenal’.

Posteriormente, el Undertaker dejó claro que siente la satisfacción que no poseía en años anteriores y zanjó su retiro de los cuadriláteros.

«Si Vince estuviera en apuros, ¿volvería? Supongo que sólo el tiempo lo dirá. En este punto de mi carrera, no tengo ganas de volver al ring. Esto es el final, es hora de que este vaquero realmente se vaya. No me queda nada que conquistar o lograr”, finalizó.

De esa manera, Mark William Callaway llegó al ‘último viaje’ con un personaje que marcó a generaciones de fanáticos del entretenimiento deportivo, dejando una marca de 25-2 en Wrestlemania y un legado sumamente difícil de superar por alguien más en la WWE.