Muere Joel Schumacher, director de ‘Batman Forever’ y ‘Batman & Robin’ Schumacher estudio en la Parsons The New School for Design y el The Fashion Institute of Technology, siendo su interés el mundo de la moda; no obstante, encontró su verdadera vocación poco después en la...

EEUU.-Una noticia triste para el mundo del cine, el director Joel Schumacher falleció este 22 de junio a los 80 años de edad, víctima del cáncer que lo aquejaba desde hace ya mucho tiempo y que lo alejó de las grandes producciones en su última etapa de su vida.

Schumacher estudio en la Parsons The New School for Design y el The Fashion Institute of Technology, siendo su interés el mundo de la moda; no obstante, encontró su verdadera vocación poco después en la cinematografía.

Al principio era parte del equipo de diseñadores de vestuario de varias producciones, hasta que en 1981 se le dio la oportunidad de dirigir el largometraje ‘La más pequeña del mundo’, protagonizada por Lily Tomlin.

A partir de ese momento desarrolló una carrera interesante, siendo la cúspide su filme ‘The Lost Boys’, una comedia sobre vampiros que fue aclamada por público y crítica; lo que le valió que Warner Bros. lo llamara para lo que son sus filmes más criticados: las películas de Batman.

Si bien Joel Schumacher se mantuvo activo hasta casi el día de su muerte, mucha gente pasó de él durante varios años, quedando casi en el olvido debido a su trabajo en la franquicia de ‘Batman’, con las criticadas ‘Batman Forever’ y ‘Batman & Robin’.

El gran problema de las películas fue que Schumacher cambió radicalmente el estilo «gótico» que venía manejando Tim Burton en películas previas, dotando a los personajes y ambientación de un tono más colorido y caricaturesco.

Para muchos, más que filmes canónicos del Hombre Murciélago, estas obras parecían parodias del mismo, con malas actuaciones, pésimos chistes y paupérrimos efectos especiales. Aunque tuvieron un desempeño decente en taquilla, la mala recepción de los fans y críticos valieron para que el director fuera sacado del proyecto.

Después de eso tuvo un par de aciertos con ‘8MM’ y ‘The Number 23’, además de que fue llamado para dirigir dos capítulos de ‘House of Cards’ de Netflix. Su último trabajo, fue como productor de la serie Do ‘Not Disturb: Hotel Horrors’.

CON INFORMACIÓN DE SDPNOTICIAS