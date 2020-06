Columnas: CONFESIONARIO AMLO ‘locuaz’…

El presidente es como esos enfermos a los que les avisan que tiene Cáncer terminal a menos de que se opere de urgencia y que en lugar de tomársela en serio salen corriendo del consultorio risa y risa, cante y cante y mueren porque no volvieron a ver al médico.

Así es mis queridos boes, lo malo de esta analogía, es que el enfermo es México con el cerebro de AMLO, a quien le advierten de la crisis en que hemos entrado y lejos de tomar medidas canta: Gracias a la vida que nos ha dado tanto.

Ayer en la manera le preguntaron sobre el contexto por el que atraviesa el país, con 5 trimestres en caída de la economía, el pronóstico del FMI de que este año el PIB perderá 10.5 por ciento, que el INEGI cuenta a 12 millones sin recibir un sueldo, la pandemia y sus muertos y encima un terremoto.

Pero el ‘paciente’ lejos de entender el gravísimo problema, sonríe y canta y desvaría y recrea su realidad, muy lejana a la que el país al que maneja percibe.

“Yo estoy muy optimista a partir de datos objetivos, reales, duros. Yo sostengo que nos vamos a recuperar pronto, vamos a esperar. Para finales de junio estimo 130 mil empleos perdidos y en julio ya no va a haber pérdida», dijo

«Nosotros tenemos que cantar gracias a la vida que nos ha dado tanto; ver con optimismo el futuro y salir adelante, y eso es parte de nuestra salud»

Según el auto diagnóstico de el Peje, en junio sólo se perderán 65 mil empleos y el mes que entra ya no habrá bajas, porque según él la economía se reactivará.

En su carrera de locura ante las malísimas noticias económicas, de salud y de inseguridad por las que atraviesa México, AMLO no ve, no lee, no escucha que el pronóstico económico de los organismos internacionales y de los nacionales es tan desalentador que podría en el futuro a mediano plazo generar más muertes que el propio Covid. De hambre.

Se niega a leer los estudios que le practicó el IMSS cuyos resultados revelaron que el Covid ya ‘mató’ a 9 mil 984 empresas de marzo a mayo y que firma su subordinado Zoé Robledo, titular del instituto.

El informe dice que el IMSS reportó 1 millón 7 mil 751 patrones registrados hasta el 31 de marzo; y a finales de mayo el número descendió a 997 mil 767, detallando que en abril la ‘muerte’ de empresas fue de 6 mil 689 y en mayo 3 mil 295.

En un reporte de El UNIVERSAL se detalla que entre marzo y abril cada minuto se perdían 8 empleos en el país.

Es decir el paciente está entrando, sino es que ya está hasta adentro, de la fase terminal, porque como ya decía no es solo la economía, sino la pandemia que ayer contaba ya exactamente 24 mil 324 muertos, cuando el pronóstico de los López, Gatell y Obrador era de 6 mil. Es decir 4 veces menos y apenas estamos en lo peor.

Las cuentas de contagios cerraron ayer en 196 mil 847 casos, sin contar los que la autoridad no cuenta que pueden ser hasta 25 veces la misma cantidad.

Por el lado de la violencia el país arde: Sonora, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Guerrero han sido escenarios de cruentas batallas en los últimos días y un capo de dio el lujo de amenazar hasta al gobierno y el presidente.

¿Qué hacer cuando un paciente como AMLO no quiere asimilar que el país está en una situación de salud muy grave, que urge se someta a tratamiento de urgencia o las secuelas que nos dejarán los males que nos aquejan serán permanentes?.

Ni modo de internar al presidente en un psiquiátrico, ponerle una camisa de fuerza y obligarlo a tomar controlados y darle terapias de shock para que vuelva a la realidad y acepte que estamos en una espiral que nos puede llevar al colapso.

La oposición ya se lo dijo, la iniciativa privada ya le advirtió, los analistas económicos lo han señalado, las empresas calificadoras lo han pronosticado, el Banco de México se sumó al pésimo diagnóstico, el FMI lo dice más duro: perderán 10.5 del PIB, la respuesta a todos es ‘locuaz’ o de descalificación.

Toca el turno a los suyos, a los más cercanos, a los senadores y diputados de MORENA, a los secretarios que por las mañanas sólo ‘pelan’ los ojos ante las barbaridades que el presidente suelta en cadena nacional.

Ojalá que Ricardo Monreal, Marti Batres, Marcelo Ebrard, La Polevnsky, Alfonso Ramírez, Arturo Herrera, Zoé Roblero y compañía decidan pronto plantarlo en el suelo, no digo que su mujer Beatriz Gutiérrez Muller lo haga, porque me da la impresión que padece de la misma locura que López Obrador, tal vez el Palacio está embrujado.

El G8 en Tampico…

Este viernes en Tampico Francisco Javier García Cabeza de Vaca será el anfitrión de los gobernadores que han formado un bloque para hacerle frente al Covid y que en otras ocasiones han tocado el tema de la urgencia de un nuevo pacto fiscal.

Se espera en el puerto a José Ignacio Peralta de Colima, Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, Silvano Aureoles de Michoacán, José Rosas Aispuro de Durango y Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco.

La reunión será en las instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, desde ahí al final y vía zoom ofrecerán una rueda de prensa. Comentarios: meliton-garcia@hotmail.com Twitter: @melitong