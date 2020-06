Termómetros ‘pistola’ son seguros y no ‘matan neuronas’ Un mensaje sobre el supuesto riesgo de los termómetros “pistolita” fue compartido más de 7 mil 500 veces en Facebook, en Twitter y en YouTube, así como en correos personales

CIUDAD DE MÉXICO- Un mensaje que circula desde mediados de junio y ha sido compartido miles de veces en redes sociales asegura que los termómetros infrarrojos, utilizados frecuentemente en espacios públicos durante los controles sanitarios para prevenir el contagio del Covid-19, pueden producir daños neurológicos y “matar neuronas”. Pero la afirmación fue rechazada por los expertos consultados. Además, estos dispositivos son receptores, no emisores de energía.

El mensaje sobre el supuesto riesgo de los termómetros “pistolita” fue compartido más de 7 mil 500 veces en Facebook, en Twitter y en YouTube. El mensaje sembró dudas en algunos usuarios, que se preguntan si seguir dejando que les tomen la temperatura con estos dispositivos.

Uno de los principales síntomas del Covid-19 es la fiebre. Por ello, en medio de la actual pandemia, supermercados, centros comerciales, aeropuertos, hospitales y otros recintos públicos controlan la temperatura corporal de las personas con termómetros con forma de pistola, sin que sea necesario el contacto directo. El mensaje viralizado en redes asegura que estos dispositivos implican un riesgo para la salud.

“Todas las personas que están en los supermercados y en las tiendas no les dan información de lo que hace esa pistolita. No se siente, como cuando vas con el médico y te hacen rayos X, no se siente, pero se está almacenando”, comienza.

Y agrega: “Yo me pregunto, cuántas veces en la semana vas al súper y te están radiando precisamente en la cabeza. Hoy te matan mil neuronas, mañana otras mil, pasado mañana otras mil y eso a la larga trae un sinnúmero de alteraciones con tu sistema nervioso central que controla tus automatismos y nunca vas a saber que fue por esa lamparita”, dice el mensaje, emitido por alguien que se presenta como “Dr. José Mena”.

Además, recomienda pedir que el dispositivo no sea usado sobre la cabeza, sino en el brazo. “La temperatura se la puede medir hasta en el dedo gordo del pie, no tiene que ser en la cabeza”, afirma.

