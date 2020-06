Columnas: EE UU después de Floyd: anarquía, guerra civil o revolución social EE UU después de Floyd: anarquía, guerra civil o revolución social

Como siempre ocurre en las protestas

civiles estadunidenses, la violencia,

el anarquismo radical y la falta de

un proyecto alternativo están llevando la

lucha contra las policías abusivas a un desorden social en mayor o menor medida en

dos mil ciudades. Mientras tanto, el policía

responsable del asesinato de George Floyd

fue liberado pagando una fianza.

Las propuestas de reformas policiales

enfatizaron sólo mayor relajamiento en los

arrestos, pero ante protestas de las policías

porque los delincuentes andan armados

por el valor de la Segunda Enmienda ya

fueron desdeñadas. Fuera de los EE UU no

se entiende del criterio policiaco de disparar

si el policía ve en riesgo su vida, sin que

necesariamente el presunto detenido saque

algún arma. El imperio se construyó sobre la

violencia social.

No es difícil entender la lucha social, la

resistencia autoritaria y el Estado capitalista

dictatorial en los EE UU. Aquí sólo convoco

el primer párrafo de una gran crónica del

periodista John Reed, autor del clásico Diez

días que conmovieron al mundo sobre la

fundación del Estado soviético: se trata de su

trabajo como reportero ante movilizaciones

sociales en Paterson, Nueva Jersey, escrita en

la cárcel porque fue uno de los arrestados:

“Hay una guerra en Paterson, Nueva

Jersey. Pero es un curioso tipo de guerra.

Toda la violencia es obra de un bando: los

dueños de las fábricas. Su servidumbre, la

policía, golpea a multitudes respetuosas de

la ley. Sus mercenarios a sueldo, los detectives armados, tirotean y matan a personas

inocentes. Sus periódicos… incitan al crimen

publicando incendiarios llamados a la violencia masiva contra los líderes de la huelga.

Su herramienta, el juez penal Carroll,

impone pesadas sentencias a los pacíficos

obreros capturados por la red policiaca.

Controlan de modo absoluto la policía, la

prensa, los juzgados. Se les enfrentan cerca

de 25 mil trabajadores de la seda, de los

cuales quizás 10 mil participan activamente

y su arma es el piquete de huelga”.

Las movilizaciones sociales en los EE UU

ante casos como la brutalidad policiaca comienzan como cargos de conciencia, derivan

en saqueos populares de tiendas, siguen con

violencia de barrio y terminan con la represión institucional. Ahora mismo el centro de

la atención está en el Capitol Hill de Seattle,

estado de Washington, donde se ha fundado

una comuna social que quiere consolidarse:

Capitol Hill Autonomous Zone (CHAZ).

El pasado domingo 21 de junio el periódico New York Post publicó un reportaje de uno de sus reporteros titulado “Mis

terroríficos cinco días dentro de una zona de

Seattle libre de policías”, el CHAZ como una

especie de comunidad social diversa donde

la policía no entra y los habitantes dentro de

la comuna ase pasean con armas de alto poder por la validez de la Segunda Enmienda.

El movimiento contra el abuso policiaco ya

logró la presencia de la legendaria Angela

Davis, una militante comunista vinculada

a la guerrilla armada estadunidense y al

movimiento de las Panteras Negras que hizo

cimbrar al capitalismo en los sesenta.

El texto del periodista Andy Ngo en el

New York Post el domingo 21 tenía una portada con un titular gigantesco a toda la plana

tamaño tabloide: “Anarquía en los EE UU”,

con fotos de hombres armados y zonas llenas

de graffiti. Los estadunidenses están dispuestos a violencia y saqueos, pero no a zonas

ocupadas por razones políticas y exentas de

las leyes mínimas de convivencia. Por eso

impactó el reporte de Ngo; crimen, abusos

sexuales, robos de negocios, pero también

camaradería, amistad y fiestas.

El diario ilustró el reportaje de Ngo con

fotografías de hombres afroamericanos con

armas de diferente calibre. La jefa de seguridad de la zona autónoma es conocida como

Criatura y ejerce el poder con impunidad,

fuerza y determinación. Por eso es fácil obtener dentro rifles, pistolas, porras o cuchillos.

La policía no atiende llamadas de esa zona

al 911 porque es repudiada y la estación

policiaca fue vaciada y hoy es parte de la zona

habitacional del CHAZ. Hay líderes sociales

de la comunidad afroamericana artística

que vigilan por las noches y no lo hacen

cumpliendo con los requisitos de legalidad

que exigen a los policías. En la zona abundan

los letreros que convocan a matar policías,

además de otros mensajes anticapitalistas

propios del anarquismo anti Estado.

El presidente Trump ha exigido a

las autoridades demócratas de la zona

la aplicación de la ley, pero la respuesta

primero fue de indiferencia. Sin embargo,

las protestas de la comunidad social pacífica

han señalado que una sociedad no puede

vivir en esas condiciones de separatismo,

sobre todo porque los dueños de negocios

dentro del CHAZ no están de acuerdo con

los abusos y robos.

Las protestas son muchas, aproximadamente en dos mil ciudades, pero carecen de

sentido real, no tienen una agenda seria, se

nutren del odio al Estado y a las autoridades,

reclaman un racismo que existe en algunas

zonas y clases y han provocado, como

respuesta, el fortalecimiento de los grupos

racistas armados e igual de violentos.

Las protestas se conforman con la

violencia contra el establishment. Pero

carecen de dirigentes formales o estructuras

partidistas de oposición, Los demócratas

alentaron las protestas para endosárselas

a Trump, pero ya los contaminaron porque

estuvieron avalando la anarquía violenta,

criminal y delictiva. Los obreros quisieron

apoyar el movimiento contra el abuso policial, pero ese segmento de la protesta fue

rebasado por la anarquía violenta.

Sí, en efecto, como escribiera Reed en

sus crónicas de 1913, pareciera una guerra

civil. Pero no será revolución ni anarquía,

sino, como muchas otras, explosión social

con represión de Estado. El capitalismo no

será vencido en las calles estadunidenses

con el caos social.