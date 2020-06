Gobierno de Texas pide vía celular quedarse en casa

Texas.- Por el incremento de casos de COVID-19, el gobierno de Texas tomó la opción de alertas a sus ciudadanos a través del servicio de emergencia en mensajes de celular.

How bad is the #CoVID19 situation? Bad enough that my county’s Office of Emergency Management just sent out the type of emergency alert usually reserved for threats like natural disasters, terrorism, and active shooters. #coronavirus #SARSCoV2 #HidalgoCounty #Texas pic.twitter.com/1vjaUAE2v4

«Alerta de seguridad pública. QUÉDESE EN CASA», se lee en una primera parte del mensaje de alerta enviado por condados a los ciudadanos del estado.

A través de redes sociales los ciudadanos mostraron que sus condados tenían alerta y se elevaba al nivel 1 o rojo grave.

Houstonians are receiving this emergency alert. I hope they heed it and do not conclude it is fake news and the pandemic is a hoax. Stupidity kills.

To all my friends in Texas (thankfully, all Democrats): BE SAFE.

Also, Texas: vote Democratic in November. pic.twitter.com/P9OxEEX5F3

— HawaiiDelilah™ (@HawaiiDelilah) June 27, 2020