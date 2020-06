Columnas: Los bulevares se mueven con el aire Los bulevares se mueven con el aire

El dibujo comienza con una

raya corta que es una cuadra.

En el vértice vive alguien. Se

nota por las luces prendidas que

dan en el suelo de la calle.

La mano saca punta al lápiz

sostenido en las pinzas de la otra. Un

dedo en el aire sacude el escaso polvo

que se unta a lápiz que toma forma

de nave. La ciudad abajo enciende las

luces mercuriales y estallan.

Otro trazo del artista sobre la

cartulina blanquísima fija una curva

suave desde los escombros del

papel, hace años en vuelto en un

árbol. Traza la risa y ésta traza los

labios y la boca que canta. Adentro

de las casas el calorcillo trae un no

se qué de fideo.

Ahora la raya ensaya dos veces

un poste de madera. Abajo dos

piedras, una bolsa, dentro de poco

un espacio en otro, un vacío suelto.

La mano es la misma que dibuja

con desparpajo las hojas de lata, los

rincones de tierra y arena juntos,

para estar por primera y última vez

en una alcantarilla.

Ha de escuchar con cuidado el

paso de las palomas rumbo a los

árboles del río, porque el dibujante

delínea sombras como si ya se

hubiese hecho tarde.

En el dibujo de perfecto

equilibrio, tras una calle central que

va al otro lado y otra que la cruza en

medio de los dedos, se repinta con

cuidado, y con una flecha se marca

la salida de emergencia inservible.

Pegado a una raya pasa el de una

bici atrás de otra, es una mariposa.

Entre las luces la noche se filtra

y ve por dónde camina, en qué

lugar abajo de un carro, quién lleva

un paraguas. La bici vuela de la

cartulina y aparece en otra luego de

varios días.

La ciudad fue vista hace rato en

el humo de una cocina. Estuvo con

una tarde nublada, con los objetos

sobre la mesa y un vaso de agua. Al

volver el dibujante trae la idea de su

vida, pero es la misma de siempre.

El viento caliente pasa por la calle en

estos días. Es natural que pase.

Con el borrador borra un poco

la incandescencia del ruido sobre

la música, luego sobre la música,

escuchó el silencio de otro dibujo los

bulevares, se mueven con el aire.

Uno puede sentirlo, si te sujetas

a sus bardas perimetrales. Por

un instante el aire desaparece el

mundo. Nadie lo vio aparecer en

otra parte, lejos de la perspectiva,

lejos de la fuga.

En las noches los árboles salen

del río a dar la vuelta con la familia.

El agua del río ahí está esperándolos

en todos estos años. Hasta que el

dibujante pueda dibujarlos. Hay

gente en la noche viendo el dibujo

de las estrellas puestas en los ojos.

En la otra cuadra haré un puente

para que pase una señora bailando.

Una puerta para servir a usted puede

parecer exagerada en cualquier

parte del cuadro, para salir a la sala

de la casa, una vez colgado, pero la

ciudad no acaba.

Son muchas casas, fantasmas

muy amigables pero personas

muy radicales. La ciudad escoge el

pliegue final de la hoja y desaparece.

Más que todos la ciudad es la que

llevó a los dedos el punto de luz. Es

un claro en un plasma solitario, el

dibujo crea la atmósfera en un claro

de Luna en una plaza, la ciudad se

desplaza por abajo del agua.

El artista que la dibuja calla

muchas veces para no enjuagarla

con las manos ni atizar la sombra,

para no desaparecerla ahora que

todavía la tenemos en los trazos de

una hoja de máquina.

La gracia es este día

particularmente cierto. La música

de alguien en la calle, te imaginas

un baile, el dibujo que pasa con sus

rayas esta vez llueve. La gracia es el

pelo entre los árboles, las casas bajo

el agua de las cocheras ocupadas

hasta el tope del domingo.

