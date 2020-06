Columnas: Sin as bajo la manga Sin as bajo la manga

En Tamaulipas hay Morenos que

desde el triunfo presidencial

buscan ganar espacio en

Tamaulipas, porque mantienen

una idea en su cabecita, que del

triunfo arrasador de AMLO les dará

el triunfo electoral en la próxima

contienda local por la gubernatura

en 2022.

Pero la verdad es que MORENA

en Tamaulipas no tiene un AS bajo la

manga.

Incluso la partida de Antonio Leal

Doria, que comandaba el Consejo

Político Estatal les hace falta para

figurar como partido en el estado.

De los que hoy están al frente

nadie sabe, nadie supo, quiénes son?

en dónde están? Que hacen?

Desde el triunfo de AMLO, se

vio como el Héctor Martín Garza

González hizo gala de sus grandes

dotes muy ad hoc con su apodo.

Con su amplia sonrisa de Guason,

hizo giras y más giras por Tamaulipas.

Hizo convites a diversos sectores,

no solo maestros, que en todo caso

son con los que tiene injerencia,

porque se reunió con personal

médico, con uno que otro político y

con sus amigos los periodistas.

Luego algo pasó porque su

desbocada carrera fue frenada.

Fue la jalada de orejas que desde

el centro le hicieron, porque se la

pasaba más en Tamaulipas que

atendiendo su chamba y chiche, el

regaño lo obligó a bajarle.

El Senador Américo Villarreal

Anaya, de todos conocidos por el gran

recuerdo de su padre, sabemos que

su curul en el Senado le ha permitido

Tiene movilidad, incluso tiene

manejo de prensa, sin embargo estar

utilizando una lucha muy frontal

en contra el Estado como bandera

de precampaña, no le ha permitido

crecer.

Puede tener sus intenciones, pero

en imagen aún le falta mucho por

recorrer.

Que decir de Rodolfo González

Valderrama, el flamante Director

General de Radio Televisión y

Cinematografía la RTC del país, es un

hombre tamaulipeco sí, pero forjado

en el centro del país.

Un hombre educado, de los

primeros en obtener hueso público a

nivel federal, por eso desde el inicio

se vio como uno de los preferidos por

AMLO.

Pero… una cosa es tener el cariño

del presidente y otra muy distinta es

tener arraigo en el terruño.

De unas semanas a la fecha,

Erasmo González robledo ha

traído las luminarias encima, su

nombramiento con presidente de la

Comisión de Presupuesto y Cuenta

Pública le dio cuerda para tratar de

venir al Estado y querer ser.

Un legislador federal que ni en

su partido saben cómo logró una

presidencia de tal magnitud en la

Cámara de Diputados, es la nueva

ficha entre los morenistas.

Ninguno de peso, pero además

el partido en Tamaulipas no puede

hablar de tener un AS bajo la manga.

No cuentan con una figura de

impacto que les permita competir de

verdad en la contienda del 22.

El tema se toma en cuenta,

porque a las figuras políticas se les da

brillo con tiempo para que puedan

deslumbrar, sin embargo no se ve de

donde con los Morenos.

Contario a ellos los azules tiene

prospectos ya muy establecidos,

desde hace tiempo también, aunque

con la certeza de llegar, por lo

mismo no han ruido, saben que

su imagen y presencia política les

dará el impulso en el momento

adecuado, sin tener que imponer

su imagen ante la de quien hoy

gobierna Tamaulipas.

Los nombres los podemos barajar,

pero eso será en otro espacio y en

otras líneas.

