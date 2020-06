Confiesa 13 homicidios; le perdonan pena de muerte

Pasaron 32 años hasta su captura en 2018, luego de que los investigadores compararan el ADN recolectado en la escena de un crimen con perfiles disponibles en sitios webs genealógicos que analizan muestras genéticas de gente curiosa sobre su ascendencia.

Esa pista los llevó a la casa de un adulto mayor expolicía y veterano de guerra que había vivido en un suburbio de Sacramento, área de muchos ataques. Y tras corroborar una muestra con ADN hallado en la basura, fue detenido luego de haber perpetrado violaciones sádicas y asesinatos que aterrorizaron California.

Watch DeAngelo act feeble while being confronted with examples of him acting feeble and crazy to get out of trouble. And hear how he admitted guilt when in custody (and hinted at an alter ego?) #GoldenStateKiller pic.twitter.com/M4tYcwmv3Z

— Billy Jensen (@Billyjensen) June 29, 2020