Multa por no usar cubrebocas en vez de cerrar negocios

MADERO, TAMAULIPAS.-Para el alcalde de Ciudad Madero Adrián Oseguera Kernion, el cierre de negocios no es la mejor estrategia para reducir los contagios de Covid-19, ya que puede resultar contraproducente.

Durante la supervisión de trabajos de limpieza en la colonia Estadio, dijo que prefiere la aplicación de multas a quien no lleve cubrebocas, además de incrementar la vigilancia sanitaria en los establecimientos.

«Nosotros le apostamos más a la concientización y sí está dando resultados en Ciudad Madero porque tenemos gente afuera de los comercios haciendo las recomendaciones y no permitiendo que ingresen sin cubrebocas».

Destacó que en la Urbe Petrolera sí han subido los contagios, pero no a la velocidad como ha pasado en otros municipios, «son decisiones que toma la Secretaría de Salud, yo los entiendo que lo están haciendo para contener el avance del Covid, pero considero que a título personal y a lo mejor se enojan muchos, pero no es contra nadie que esa no es la mejor estrategia».