Columnas: El Resbalón Pedirán limosna en PRI Madero

El presidente del PRI Madero , Gustavo González Balderas y su secretaria de Finanzas, Janeth Turrubiates, estarán hoy instalándose en la Banqueta del Comité Municipal local con todo y su “marranito”

( ósea su alcancía ) para estar cobrando las limosnas que sus militantes quieran

donar .

Todo mundo pensamos que el PRI ahora es un partido pobre, pero estos cuates exhibirán ( muy tontamente ) que están en quiebra y que no tienen ni un centavo para pagar el agua y la luz, eso les pasa por andar echándose un paquete que les está quedando muy grande .

No tienen dinero ni para contratar a una secretaría, mucho menos para pagar una chapoleada, ya mero le llega la maleza hasta el cuello al presidente, pero como nunca va , por eso no le preocupa y ni se da

cuenta.

Se supone que Don Gustavo tiene toda la experiencia del mundo en la polaca, para empezar, está en edad Dinosaurio y se supone que el partido estaría reviviendo con su llegada , pero le están echando el último puño de tierra al PRI Madero, lo van a empezar a matar con estas decisiones que no las toma ni un Niño de kínder .

No es posible que se rindan a la primera y quieran estar pasando la charola, ¿ Que no saben qué la gente se acerca para pedir y recibir ?, no para ver un tricolor de la urbe petrolera en ruinas y ahora haciéndose la víctima, de que nadie los ayuda.

Hay que hacer una apuesta : ¿ Cuánto van a juntar al pedir cuotas voluntarias ? Mmmmmm, diez, veinte o cuando mucho, pero ya con mucha suerte cien

pesos y tal vez alguna pantalla vieja para que la rifen y saquen para sus chicles.

Me extraña que se presten para esto, cuando es un hecho que la gente no le da dinero a los partidos, por lo menos No los líderes, los de campo, ellos andan buscando chamba, la chuleta, el pipírin, que fregados! van a dar cooperacha y más en estos tiempos de hambre.

Todo mundo se ha estado burlando desde ayer del Partido Revolucionario Institucional ( Madero) por andar de pediches, y por arrodillarse a la primera y por caer en esta ridiculez.

No vale queso este Comité Municipal, se rinden ante la primer tempestad, y quieren dar lastima, poco pero muy poco les falta para ponerse a llorar a media calle .

Mejor Don Gustavo Glz Balderas y Janeth Turrubiates deberían de ponerse a vender garnachas los fines de semana afuera del Comité Municipal o ir a vender “chácharas” al rodante de Germinal, los domingos, les aseguro que van a juntar más lana que con su colecta pichurrienta y qué da pena

ajena.

VA CHUCHO POR 110 MDP PARA MÁS CALLES PAVIMENTADAS.

El Presidente Municipal de Tampico, Chucho Nader, ayer realizó un recorrido por la rehabilitación de la plaza de los mariachis; la

Misma que durante muchos años fue de vergüenza para los Tampiqueños, en unas semanas será un orgullo, todo mundo va querer ir a tomarse la Foto pal’ face.

En su rescate se aplicaron 40 mdp, y serán parte de un circuito turístico junto con el nuevo Mercado de Tampico, está quedando muy padre esta parte de la ciudad que estaba realmente de la fregada.

Desde la bajada de los Alemanes, hasta los

Nuevos centros de abasto lucirá esta nueva cara de la comuna; que se vendrá a juntar con las tortas de la barda, que también recibieron su manita de tigre y hoy están de

lujo.

Durante este evento dio a conocer, Don Chucho, que vienen 65 pavimentaciones de calles en la ciudad, precisamente para abatir el rezago en esta materia , la inversión es superior a lo 110

mdp.

Don Chucho está rompiendo récord en

todo… Hoy Tampico, es diferente .

DES ENMASCARAN A OLGA

SOSA.

Finalmente la Diputada Federal, Olga Pato Sosa, fue a quien le quitaron la máscara después de grabar un video para “curarse de espanto” por su nulo trabajo de gestión de recursos, pues la señora no ha logrado bajar dinero ni para comprarle croquetas a un perrito callejero.

Pero, primero fue la botana con esta grabación más pedacera que un CD pirata, y ahora el activista, Mercurios Espinoza, ha investigado y detectó que las imágenes que utilizó en ese famoso video ( donde por cierto , poco le faltó para salir en pijama) se las robooooooó, hay cuatro personas que están molestas con Doña Pato Sosa, por esta situación .

Mercurios ha estado mostrando las pruebas en su face, tiene los pelos de la burra en la mano y por su puesto, Olga No

ha respondido, Ojalá que sea por

vergüenza.

Suena totalmente fuera de la ley que la señora cobre ( y coma ) por hacer leyes y que sea ella la primera en Violarlas, … no se vale !

Pero bueno, si la ve por ahí, dígale que ya la quemaron por todos lados por este atraco y qué mínimo, se disculpe y acepte que se las robó .

Hasta pronto !

Recuerde : No se vale Chillar ni bloquear del Whatsapp o Twitter.