Coronavirus le causa erección de 4 horas Los médicos atendían a un paciente de 62 años internado, cuando el hombre comenzó con la erección sin ningún estímulo sexual

FRANCIA.- El Covid-19 no deja de sorprendernos, ahora se ha presentado un caso inédito en un hombre portador del virus que inició en Wuhan, China.

Se trata de un hombre de 62 años, en Francia, quien llegó a un hospital en esta nación con graves complicaciones a causa del nuevo coronavirus, sin embargo, una de las cosas que sorprendió a los médicos fue que el hombre sufrió una erección de 4 horas ya internado.

El paciente tenía fiebre, tos intensa, complicaciones para respirar y diarrea cuando ingresó al nosocomio, pero a los 2 días de estar internado necesitó de un respirador artificial para seguir con vida.

Los médicos lo atendían cuando el hombre comenzó con la erección sin ningún estímulo sexual, fue así que los doctores descubrieron coágulos de sangre en el pene del hombre.

Eso provocó que las venas y arterias en los genitales se bloquearan, provocando un intenso dolor en la zona, fue así que los doctores procedieron a drenar con una aguja los coágulos de sangre para disminuir la prolongada erección.

Priapismo en hombres

El priapismo es una erección no deseada y persistente, además esta suele suceder espontáneamente. Regularmente está relacionada con ciertos antidepresivos o medicamentos para la disfunción eréctil.

El priapismo es una emergencia médica potencialmente relacionada con la trombosis focal debido a la hipercoagulabilidad e hiperviscosidad. Hasta donde sabemos, aún no se ha informado de trombosis del pene en pacientes con COVID-19”, se lee en un estudio publicado por The American Journal of Emergency Medicine.

Se cree que es el primer caso de trombosis de pene provocada por el Covid-19, y de acuerdo con los especialistas, los coágulos suelen estar presentes en los casos más graves de Covid-19.

