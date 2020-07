Analizan contagios tras cierre del fin de semana Las pérdidas económicas se calcularon en mil millones de pesos, pero ahora evaluarán si se logró reducir la transmisión del virus

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Aunque la Fecanaco estimó pérdidas por poco más de mil millones de pesos por los cierres de comercios el pasado fin de semana, las autoridades evalúan los resultados que esta medida pudo tener para frenar el avance del COVID-19.

“Tenemos una reunión con la ANTAD, tiendas departamentales y de servicios, y más adelante otra reunión con las cámaras, para el evaluar cómo estuvo este fin de semana”, comentó el Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, Jesús Villarreal Cantú.

El funcionario comentó que sábado y domingo, a simple vista, habría bajado el movimiento de personas en las calles y aquellos negocios que estaban autorizados para abrir, “aunque jueves y viernes si hubo cierto movimiento en las tiendas que se saturaron en varias partes”.

Señaló que estarán revisando la afectación económica que esta medida tiene para los negocios y estar atentos a lo que el Comité Estatal de Seguridad en Salud determina para el próximo fin de semana.

“Pues el Gobierno tiene que valorar que tanto contagio sigue adelante, si hay un problema muy serio sobre todo en la frontera y en el sur, si se tiene que valorar mucho”.

Señaló que muchas tiendas de abarrotes, especialmente ubicadas en las colonias, pudieron tener una recuperación económica importante, al ser las que se mantuvieron abiertas y con ventas, “el comercio en las tiendas de barrio, pudieron seguir operando, claro que para ellos fue un gran alivio”.

El funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico, reiteró que los negocios y empresas, han respetado las medidas y protocolos sanitarios que se han solicitado de parte de Salud para seguir operando.

“El comercio ha tratado de tener todos sus protocolos, de verdad lo han hecho muy bien, pero desgraciadamente la gente aún no cree que esto está sucediendo, mientras los contagios se sigan elevando y la gente no entienda, nosotros estamos dependiendo del Comité de Salud, la decisión que tomen, nosotros tenemos que acatarla”.

Al ser las empresas las que cumplen y la ciudadanía la que no acata las medidas sanitarias para cuidarse de no contagiarse, dijo que ya se ha propuesto que se apliquen sanciones a la gente, “porque la verdad, si hay un contagio muy importante por no hacer caso y tomar medidas”.

Si tomamos medidas, dijo, “si seguimos haciendo todos los protocolos de salud en todas las empresas, habrá menos casos, se puede aplanar la curva y podremos llegar a la segunda fase”.

Por último, adelantó que en esta misma semana, se anunciarán más apoyos para el comercio, “sabemos que esto es muy complicado tanto lo económico como la salud, pero tenemos que ver cómo lo vamos combinando”.