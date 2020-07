Pide Salud alejarse de personas que no usen el cubrebocas La Secretaría de Salud de Tamaulipas inició una campaña de concientización para pedirle a las personas que se alejen de aquellas que no usen cubrebocas y así disminuir los riesgos de contagio.

“Aléjate de las personas que no usen cubrebocas, si tienes que salir de casa y para cuidar tu salud” es el mensaje que se observa en una imagen, que fue publicada en su página oficial de Facebook.

En uno de los picos más altos de la pandemia de Covid-19 en Tamaulipas , la dependencia señaló que el distanciamiento social es fundamental para disminuir el riesgo por COVID-19, por lo cual aunque las personas usen cubrebocas deben alejarse de quienes no lo usan.

Ya con anterioridad se había iniciado una campaña en la cual se le pedía a las personas que no compraran en sitios donde los encargaron no usaran el cubrebocas y que tampoco aborden unidades de ruta cuyos chóferes no usen o no tengan bien colocado el cubrebocas.