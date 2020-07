Pasó 5 años más en la cárcel porque se olvidaron de él Tenía que haber sido liberado en diciembre de 2015

SAMOA.- Un hombre de Samoa, archipiélago ubicado en Oceanía, pasó cinco años de más en una prisión, porque se olvidaron de él. «Nadie me dijo», confesó Sio Agafili, quien debería haber salido en diciembre de 2015 de la cárcel. Había recibido dos condenas y, en vez de cumplir sus sentencias simultáneamente, como debería ser, lo hizo de forma consecutiva. El error fue descubierto de casualidad por un magistrado.

«Perdí la cuenta de los días (tras las rejas). No recuerdo mucho sobre cuándo debería estar afuera, solo sé que tenía que cumplir mi tiempo», observó Agafili. Según publicó el diario The Guardian, al hombre, de 45 años, nunca le dijeron cuál era la duración máxima de su sentencia. En noviembre de 2008, él fue condenado por robo y hurto, por lo que fue sentenciado a siete años de prisión. Sin embargo, esas sentencias deberían haber sido cumplidas simultáneamente y Agafili debería haber recuperado su libertad a fines de 2015. «Nadie me dijo cuándo terminaba mi condena en la cárcel», contó a un diario local.

Fue el juez de la Corte Suprema Leiataualesa Daryl Clarke quien la semana pasada advirtió el error, cuando Agafili se hizo presente en su tribunal por un asalto que presuntamente había cometido durante una fuga masiva de la prisión de Tanumalala, donde estaba detenido. Ante la evidencia del error y de la privación de la libertad, la policía admitió que Agafili estaba detenido ilegalmente. El hombre fue liberado bajo fianza, debido a que aún espera la sentencia por el asalto.

La abogada de Agafili, Muriel Lui, indicó que aún está discu tiendo las opciones legales de su cliente y que espera realizar un reclamo de indeterminación. «Su derecho a la libertad, según el artículo 6 de nuestra Constitución, ha sido violado. Así que definitivamente será un reclamo bajo eso», adelantó. Por el error, Agafili pasó cuatro años y ocho meses adicionales en la cárcel.

Lui también aseguró que le preocupaba que otros prisioneros del país estuvieran pasando por situaciones similares. «No estoy muy segura de lo que sucedió ni cómo la policía ingresó que era acumulativo y no simultáneo, pero la situación definitivamente plantea preguntas en relación a otros presos y si están cumpliendo correctamente con sus sentencias», detalló.

