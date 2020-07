Investigan a empleado de twitter por hackeo

ESTADOS UNIDOS.-Un empleado de Twitter estuvo involucrado con el hackeo y fraude masivo desde las cuentas de Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama y otros famosos, de acuerdo a investigaciones de la empresa.

De acuerdo a Motherboard, un empleado estaría involucrado en el hackeo y la estafa aunque de momento están descifrando si fue él quien llevó a cabo el hackeo o solo proporcionó herramientas e información a hackers.

“Hemos detectado lo que creemos que es un ataque de ingeniería social coordinado dirigido con éxito hacia algunos de nuestros empleados con acceso a sistemas y herramientas internos”

Twitter

La investigación indica que algunas de las cuentas pudieron haber sido hackeadas a través de un cambio de dirección de correo asociada, esto con ayuda de herramientas internas de la red social.

Esto ha sido demostrado a través de varias capturas que Motherboard ha hecho públicas en donde se muestran a detalles del hackeo de Binance, una de las cuentas afectadas.

Como medida adicional, Twitter ha suspendido varias cuentas que compartieron prevuiamente el uso de esta herramienta en las últimas horas y los tweets con la información interna involucrada en el crimen digital.

We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020