Columnas: Confesionario SE FUE SIN PAGAR EL PAN…

Justamente cuando comienzan a darse los ‘permisos’ para que quienes en el PAN de Tamaulipas buscan una candidatura, Luis Torre Aliyán se saca de la manga el argumento de la congruencia para irse de las filas azules, mismas que le dieron el cargo de Síndico del Ayuntamiento de Victoria, al que no renunció.

Así es mis queridos boes, Torre Aliyán, quien en las últimas semanas estuvo vendiendo la versión de que era el ‘bueno’ para la candidatura panista a la alcaldía de Victoria de pronto sorprende con la renuncia y desata todo tipo de versiones sobre su futuro político.

El abogado, que se auto nombra ‘amigo’ todavía está semana se reunió con periodistas y diversas personalidades de Victoria promoviéndose como el futuro candidato del PAN y obviamente como el alcalde que sucedería a Xicoténcatl González Uresti.

Presumía una estrecha relación con lo más alto del poder panista, en especial se decía impulsado por el senador Ismael García Cabeza de Vaca.

Y de pronto, nada, se va por la puerta de atrás del PAN, dejando una estela de críticas por la forma y sobre todo por los ‘golpes de pecho’ que se da en la carta de renuncia.

“Acorde a mis valores y convicciones he decidido alejarme

del Partido Acción Nacional, para permanecer como Sindico Independiente en el Cabildo de Victoria, pues preciso que aunque no existen diferencias personales con ningún miembro del partido, si las hay de pensamiento”, escribió en la misiva dirigida a René Cantú Galvan, dirigente estatal azul

“Pero hoy, a pesar de los síntomas inequívocos de ser una administración municipal fallida, que ha inobservado sistemáticamente los Códigos de Ética que rigen a la institución partidista, Acción Nacional ha sostenido su indiferencia al tema, por encima de la enorme desilusión de simpatizantes y militantes de Victoria y del justo reproche social en la capital”.

¿Y su autocritica?, no parece conocerla el arrogante sobrino de Egidio Torre Cantú, porque tras 21 meses siendo parte del Ayuntamiento debe tener una parte de responsabilidad.

La gran verdad es que al abogado deben haberlo desengañado en el PAN, le deben haber dicho ‘aplácate’ no serás tú el candidato y entonces aprovecho los rencores que no se siempre ha tenido con el alcalde de Victoria.

Lo que si habría que envidiarle a Torre Aliyan, es su confianza en si mismo, la valentía en buscar ser alcalde de Victoria a pesar de la realidad que lo ubica con escasas, sino es que nulas posibilidades de serlo.

Son para mi la honestidad y la congruencia los valores más grandes que aprendí en casa y los que humildemente aspiro algún día enseñar, y porque es en función de estos que me conduzco, y sobre todo, por respeto a las y los victorenses que me han brindado su confianza que seguiré siendo como hasta hoy un sindico responsable y transparente”, dice en otra parte de la renuncia.

Pero no es más que un político de esos que se cree de lo que le dicen los que le rodean, de los que se marea al treparse al primer escalón del edificio público en el que la política lo pone y que muy pronto sienten que el pueblo los necesita.

Congruencia de parte de Torre Aliyan hubiera sido renunciar a su cargo de Síndico, donde insisto, lleva responsabilidad sobre lo que critica y reprocha.

A dónde irá, no se sabe, ayer había apuestas de que al Verde o a MORENA, para el caso es lo mismo, el primero es palero del segundo.

Habría que ver la reacción de los morenistas sobre abrirle la puerta a quien se supone forma parte de los enemigos políticos, que ha saltado del PRI al PAN y que ahora alista un nuevo brinco.

Lo que si tendrían que saber los partidos que analicen darle cabida, es que no cuenten con las cuotas que marcan dichos institutos, porque ayer pregunte en el PAN y resulta que Torre Aliyan, quien se comprometió bajo firma y de palabra, a pagar las cuotas partidistas y aseguran que ni un solo centavo aportó.

Por lo pronto en el MC también ayer me decían que ni se paré por ahí y tampoco creo que en el PRI vayan a recibirlo. Aunque ayer todavía ante periodistas insistía en que irá en la boleta como candidato a alcalde.

Lo que yo creo es que Torre Aliyan se va a dar cuenta en estos días de su verdadero peso político en la capital, afortunadamente no se pronostican fuertes vientos, porque cualquier racha arrasaría con él.

Lo que si es cierto es que la salida de Torre Aliyan no será la única que se dará entre las filas panistas, porque habrá otros que creyendo merecerlo todo también pueden tomar sus canicas e irse del partido acusando que no los valoran.

Y en ese sentido, habría que advertir a los panistas, qué hay toda una estrategia de; “divide y vencerás” que tiene como propósito debilitarlos, enfrentarlos.

En ese contexto creo deben tomar por ejemplo las publicaciones de una página de Facebook falsa en la que se promueve a Agustín de la Huerta y que ataca a Carlos Fernández, ambos de Madero, ambos en busca de la candidatura a la alcaldía.

Igual ha ocurrido con las versiones vía grupos de washapp que señalan falsamente desacuerdos entre el alcalde de Tampico Jesús Nader y Jorge Rivera de

la Comapa, y entre el edil y el senador Cabeza de Vaca.