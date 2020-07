Cerrarán más negocios por vacaciones de verano Durante las próximas dos semanas, algunos comercios suspenderán actividades porque esperan una nueva caída en las ventas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-El inicio del periodo vacacional de la burocracia tanto estatal, municipal como de la Universidad Autónoma de Tamaulipas provocará que durante las dos semanas de asueto, muchos negocios en Ciudad Victoria cierren de manera temporal, debido a que no solo enfrentan las bajas ventas por el COVID-19 sino que ahora se suma el hecho de que muchos saldrán de la ciudad y tendremos calles desoladas, sin movimiento de consumidores advirtió José Luis Loperena González presidente de la Cámara Nacional de Comercio.

Aseguro que las vacaciones en Gobierno y la UAT provocó que en esta última semana hubiera una desaceleración en la venta delos comercios, algunas empresas incluso han tenido que cerrar temporalmente porque aunado con las bajas ventas por la pandemia se suma la inactividad burocrática.

“Entristece ver el escenario tan complicado, muchos negocios van a optar por cerrar temporalmente por su propia voluntad, normalmente en las empresas dan vacaciones escalonadas, es posible que con esto se de vacaciones a todo el personal y regresen a la par de la burocracia, va haber ventas muy bajas, porque muchos son funcionarios foráneos que se van a sus ciudades. Los negocios van a traer ventas de un 10 por ciento o menos, de su capacidad, que los vuelve números rojos” sentenció

Sostuvo que ahora los comercios no solo van a afrontar este periodo vacacional, desafortunadamente tampoco se realizara la actividad de la Feria del Regreso a Clases que muchos negocios lo estaban esperando porque para es un incentivo para su giro, la suspensión de clases, y el no tener una fecha posible para el regreso ha propiciado que se cancelen ventas programadas de útiles, uniformes y otros.

Hizo énfasis en que el cerrar y abrir negocios no es algo sencillo y en estos días se observa una baja en la economía hay cada vez más complicaciones para las empresas locales en donde necesitamos buscar en como reactivar esto, son dos semanas de vacaciones, los de gobierno entran hasta la primera semana de agosto y ya se ve esto en las calles, cada vez más desoladas, se ve cada vez más locales desocupados

Este segundo semestre del año va ser un reto para el sector comercio, para la economía de Victoria, es importante que la derrama económica de los pagos de proveedores que el gobierno del estado trae pendientes se cubran para que les dé un poco de respiro, y para que la economía local no muera, ya que no hay mucho, las autoridades ya se han dado cuenta que el tema del COVID no es un problema del comercio

“Un tercer cierre de negocios, es matarlos y no se va permitir una acción de estas porque ya es imposible soportar” precisó.