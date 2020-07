Nunca se podrá eliminar el coronavirus: Epidemiologo

MÉXICO.-Para el epidemiólogo estadounidense y experto en enfermedades infecciosas Michael Osterholm, los humanos nunca erradicaremos el coronavirus y es muy probable que el mundo no se deshaga de él.

Así lo mencionó el director del Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, en un video para CNN, donde puso como ejemplo al VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), que hasta el momento no ha desaparecido.

«Nunca erradicaremos este virus. Esto está aquí para el resto de toda la humanidad. Este es un virus del que nunca nos vamos a deshacer», sentenció Osterholm explicando que al coronavirus podremos controlarlo, pero nunca desaparecerá por completo.

Asimismo, expresó que si bien se están realizando grandes avances en el desarrollo de la vacuna contra la Covid-19, el primer proceso de ensayo y repetición a fin de comprobar resultados, será sólo un paso. Así que lo lo mejor que podemos esperar es una vacuna que nos proteja a la mayoría durante al menos unos meses, pero no años.

“We will never eradicate this virus. … This is here for the rest of all humankind. This is a virus we’re never going to get rid of,” infectious disease expert @mtosterholm tells @PoppyHarlowCNN and @jimsciutto. https://t.co/bjaLuIrRUQ pic.twitter.com/j3EVDhwmeW

— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) July 23, 2020