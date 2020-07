Obra pública de Tampico beneficia a constructores locales Chucho Nader señaló que el Gobierno que encabeza mantiene una estrecha relación con la CMIC para realizar las obras que la ciudad necesita en beneficio de la población

El Presidente Municipal de Tampico Chucho Nader señaló que el Gobierno que encabeza mantiene una estrecha relación con la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC) para realizar las obras que la ciudad necesita en beneficio de la población.

Expuso que desde que inició su trienio, todo el paquete de obra pública se ha apegado a las licitaciones que marca la ley en tiempo y forma, generando así un beneficio para los constructores locales y una reactivación económica para la zona. Nader Nasrallah sostuvo que su administración ha venido marcando la diferencia, ya que el manejo transparente de los recursos municipales se traduce en más y mejores obras con menos gasto, erradicando viejos vicios.

“Desde que inició mi administración me comprometí a desterrar viejos vicios entre constructores y autoridades municipales, en esta administración no hay moches, aquí no hay dádivas, al contrario hemos sido muy cuidadosos haciendo las cosas honestas y transparentes”, dijo Chucho Nader.

Actualmente el gobierno municipal de Tampico ha licitado el 92 por ciento de las obras que ha realizado en las distintas colonias de la ciudad, lo que ha valido el reconocimiento público de la CMIC y sus integrantes, quienes han admitido que el ayuntamiento porteño es el gobierno local que más obra ha asignado de forma transparente a miembros del organismo camaral.

“Previo cumplimiento a los requisitos que exige el gobierno porteño apegado a la Ley Estatal de Obra Pública, todos los constructores de la CMIC pueden participar en las licitaciones públicas, gracias a la transparencia y orden con los que venimos manejado los recursos del municipio, hemos podido hacer más con menos y a diferencia de gobiernos anteriores, la mayor parte de las obras son sometidas a un proceso de licitación que permite generar competencia y a su vez un mejor rendimiento de los recursos”, subrayó el mandatario municipal Chucho Nader.