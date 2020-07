Columnas: Tarjetero político MUEVEN PISO EN SALUD

Algo está pasando en la Secretaría de Salud de Tamaulipas, no conforme con las quejas diarias del personal de la dependencia por falta de trabajo de la Secretaria Gloria Molina Gamboa para cuidarlos del Covid-19, ahora el sindicato que tiene a sus garras Adolfo Sierra Media viene orquestando un golpeteo interesante en contra de varios personajes de dicha área.

Una de estas campañas va dirigida al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Alejandro García Barrientos, las acusaciones en su contra indican que utiliza la dependencia para hacer política.

Nada nuevo, siempre se ha hecho, pero con personajes diferentes cada seis años.

Al mismo tiempo en dicho golpeteo o campañita orquestada no escapa el Subsecretario de Administración y Finanzas Enrique Nader Nemer, a quien señalan de omiso en muchas de sus funciones.

El asunto aquí es que por la cerrazón que existe en la dependencia para hablar de los temas de salud que impactan a los tamaulipecos, se presta a que la grilla barata que muy bien sabe hacer Sierra Medina agarre fuerza.

Desde la pandemia del Covid-19, en Tamaulipas existe una sola vocera para hablar del tema, que es Doña Gloria Molina Gamboa.

Sin embargo a la fecha la Dama se ha prestado solo a ofrecer como seis conferencias, cuatro de las cuales fueron presenciales y dos virtuales.

En cuatro meses párele de contar, no hay más, nadie dice nada, nadie sabe, nadie supo, se limitan a emitir un comunicado al día, sobre cifras del Covid.

Callar se presta a malas interpretaciones, esconderse mucho más.

La Secretaria de Salud no atiende solo el Covid, obviamente por ser una pandemia que está afectando de manera grave los trabajos y acciones se están concentrando en ella.

Pero…

Que pasa con el dengue en Tamaulipas? Desde las jurisdicciones sanitarias los equipos de vectores confirman que no han trabajado como en años anteriores, no se hizo la fumigación pertinente y las brigadas no han salido a las calles porque no hay con que, ni insumos, ni equipos, ni recursos.

Este año es mucho muy riesgoso para el dengue, no solo e n Tamaulipas, para todos los estados, las cifras se han triplicado comparado con 2019 y nadie habla sobre el tema.

Que pasa con el sarampión, se han logrado las metas establecidas de vacunación, se podrá contener el brote en Tamaulipas?

Nuestra cercanía con Texas y los casos positivos detectados en el centro del país o entidades vecinas, nos crea un cerco que nos pone a los tamaulipecos en riesgo.

Cuál es el balance de las inundaciones que dejó el paso del huracán Hanna por el norte y centro de Tamaulipas?

Son muchas las preguntas, son muchos los temas que nadie toca, porque los subsecretarios tienen prohibido hablar.

Que pasa con el Insabi, opera o no en Tamaulipas, llegaron los recursos? No llegaron?

Que paso con la licitación de medicamentos para el Estado?

Infinidad de preguntas nos hacemos a diario y todas siguen sin respuesta.

Sin respuesta porque si los subsecretarios no hablan, mucho menos los directores o jefes de programas.

Es necesario ampliar las capacidades de comunicación, para que los medios no tengan que recurrir solo a los reportes federales.

No olvidemos que desde el centro, siempre se van a tener otros datos.

Sería mejor contar con datos, cifras, estadísticas, números de primera mano de la gente que se encarga de los temas aquí en Tamaulipas y evitar así las especulaciones.

Ahora sigue quedando la duda, porque la embestida contra Barrientos y Nader?

Sin duda los dos funcionarios son de lo mejorcito que tiene la Secretaría de Salud en su nómina, en sus cargos siempre han sido excelente fuente informativa, atentos y mejor aún, respetuosos de los medios.

Que tanta influencia han logrado los dos personajes, o que le han parado en seco a Sierra para los traiga tanto en su agenda.

