Joven capta extraño leopardo color negro

La suerte del joven de 23 años -y del mundo que ahora puede ver sus imágenes- fue ta grande que incluso observó al imponente felino bebiendo agua de un estanque y acechar a monos y otros animales que podrían haberse convertido en sus presas después.

Los especialistas afirman que el avistamiento no es totalmente fortuito, pues en esta época, las altas temperaturas obligan a los felinos a abandonar la maleza en busca de agua.

Wow—rare black leopard spotted by a tourist in India. Photo by Abhishek Pangis. pic.twitter.com/5YeuIxeTTZ

— Lorenzo The Cat (@LorenzoTheCat) July 31, 2020