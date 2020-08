Sorpresivo operativo a taxis Se resisten ruleteros a usar el cubrebocas

Pueblo Viejo.- Elementos de la Delegación de Tránsito del Estado con base en este municipio, realizaron un sorpresivo operativo de revisión en la rampa de taxis Pueblo Viejo- Paso del Humo.

Lo anterior se realizó durante la tarde del viernes, para exhortar por enésima ocasión que los taxistas atiendan las medidas sanitarias por la pandemia del covid-19.

Pese todas las acciones por parte de la delegación de transporte público, los taxistas siguen incurriendo en no cumplir con las citadas medidas y es frecuente verlos importaran cubrebocas.

A esto se suma que no cumplen con guardar la sana distancia ya que las unidades buscan siempre trasladar cuatro pasajeros, esto es el existencia de un decreto oficial del gobierno del estado donde se hace obligatoria esta medida, pero como no hay quien la vigile no la cumplen.

En este caso la revisión fue por parte del tránsito local y se insistió a los taxistas, pidan a los usuarios que porten el aditamento de seguridad personal, ya que de esta forma podrán estar protegidos para evitar contagios de Covid-19.

Cabe destacar que durante el operativo, se percataron de la presencia de un vehículo estacionado de manera indebida, en sentido contrario, a un costado de la plaza Aníbal Martínez Cuéllar, por lo que intervino el servicio de grúa para trasladarlo al corralón.