Les afecta suspensión de transporte Restaurantes del paso del humo, siguen en declive

PUEBLO VIEJO.- A cinco meses de de iniciar la pandemia del coronavirus el restaurante ‘Viña del Mar’, con 30 años de existencia en El Paso del humo enfrenta la crisis más grave de su historia.

La señora Carolina González propietaria de este icónico negocio, manifestó que las ventas están desplomadas, y ha tenido que despedir a tres de sus empleadas, además ha estado batallado para reunir el dinero para pagar la luz y que en general el panorama ha sido muy complicado.

A esto se suma que los municipios del sur de Tamaulipas insisten en suspender el transporte público los fines de semana, lo cual sin duda les afecta en su actividad ya que dependen de los clientes De esta zona.

Refirió que sin transporte para en prácticamente todas las actividades ya que la gente no acude a Tampico principalmente porque también se realiza el cierre de los comercios no esenciales y simplemente la gente no sale ni los vecinos de Tampico acuden al paso del Humo.

Citó que actualmente es apoyado por una de sus nueras en la cocina ya que las ventas han ido a la baja en las últimas semanas al grado de que están a menos del 40% del movimiento de clientes.

«Hemos tenido días en que apenas vendemos sólo tres o cuatro caldos de mariscos o dos cócteles, lo cual prácticamente esto es simbólico, por ello hemos reducido la compra de insumos desocupado varios refrigeradores todo para reducir el gasto de luz eléctrica, que para colmo le salió más caro el bimestre pasado».