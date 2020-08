Incendio destruye almacén con medicinas para niños

REP. DEL CONGO.- Este viernes uno de los almacenes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en la República Democrática del Congo se incendió. Gran cantidad de medicinas y equipo para atender a niños del país africano se perdió.

De acuerdo con la agencia que pertenece a las Naciones Unidas el siniestro no provocó decesos ni personas lesionadas. Sin embargo, la mayor parte del material se destruyó.

Asimismo, se desconocen las causas que provocaron el incendio; sin embargo, ya comenzaron con las investigaciones correspondientes.

“Estos incluyen productos que son vitales para mejorar la salud, la educación, la seguridad y el bienestar de los niños”, Unicef

A pesar del incidente, la Unicef declaró que se reemplazará todo el material perdido lo antes posible para continuar con las actividades en la capital del Congo.

Video Received from the DRC where a fire has broken out at the UNICEF depot at UtexAfrica compound in Kinshasa.

No word yet on damage/ whether there are any casualties. pic.twitter.com/7XMDzlJSiR

— Samira Sawlani (@samirasawlani) August 7, 2020