Las series mas vistas en NETFLIX en julio La plataforma digital, Netflix, lanzó un listado de las series y películas que fueron más vistas en México en el mes de julio.

CD. DE MÉXICO.- En plena cuarentena y con un montón de estrenos, Netflix, plataforma preferida por muchos humanos en el mundo, se ha convertido en el escape ideal del confinamiento, así que julio fue un mes muy activo para la empresa con sede en Los Gatos, California.

El Tío Netflix como nos gusta decirle, estrenó en el mes pasado historias y secuelas que llevaban mucho en espera del público, entre ellas Dark y de manera más local, Oscuro Deseo.

1.- DARK



2.-Warrior Nun



3.- Maldita

4.- Misterios sin Resolver

5.- Oscuro Deseo

6.- Snowpiecer



7.- Dow to earth with Zac Efron

8.- Amar y Vivir



9.- It’s okay not to be okary

10.- El negocio de la droga

CON INFORMACIÓN DE : EL HERALDO