Mujeres indígenas ‘compiten’ por la dirigencia del CONAPRED El presidente de México dio a conocer los nombres a través de su perfil de Twitter.

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este martes los nombres de las mujeres que participan en la terna para ocupar la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred).

«Me reuní con Claudia Morales, wixárika de Jalisco; Olga Santillán, tepehuana del sur de Durango y Mónica González, del pueblo Cucapá de Baja California», dijo a través de su cuenta de Twitter.

López Obrador dijo en junio que aceptaría la renuncia de Mónica Maccise como titular del Conapred, luego de acotar que no estaba enterado al respecto. Sin embargo, señaló que lo más honesto era no ocupar cargos si no se tiene afinidad con el proyecto de Gobierno.

Maccise presentó su renuncia al Conapred después de que el presidente manifestara sus intenciones de desaparecer el organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación y planteara una revisión a los organismos e institutos autónomos.

A través de un pronunciamiento público, la Asamblea Consultiva del Conapred manifestó un extrañamiento ante la reacción y posición de López Obrador, “pues la descalificación al organismo implica vulnerar las justas luchas y demandas que se han enarbolado desde distintos colectivos sociales

“Se han conseguido importantes avances en defensa de los derechos de personas con alguna discapacidad, de personas adultas mayores o de grupos de la diversidad sexual y de género”, agregó.

La molestia de AMLO hacia el Conapred surgió luego de que se organizara un foro virtual en donde se invitó al comediante «Chumel» Torres, a quien el mandatario calificó como «racista».

Finalmente, Conapred canceló el foro ‘¿Racismo y/o Clasismo en México?’ en el que participarían también Maya Zapata, Tenoch Huerta y el comunicador Alejandro Franco.

CON INFORMACIÓN DE EL FINANCIERO