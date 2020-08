Prepara a tu mascota para el desconfinamiento Los perros pueden desarrollar estrés y ansiedad por sentir que sus amos los abandonan precipitadamente, por lo que es necesario acostumbrarlos

MÉXICO.- Los perros han pasado más tiempo con sus amos debido a la cuarentena y se han acostumbrado a este trato; sin embargo, con la próxima reanudación de las labores presenciales, los canes experimentarán un cambio abrupto a su rutina.

Esta situación puede provocar en algunos sensaciones como la ansiedad y el estrés, las cuales deben ser manejadas o serían contraproducentes para la salud de los canes.

Para el regreso a las actividades todavía faltan un par de meses; sin embargo, es importante preparar a estas mascotas para evitar que cambie su comportamiento o su bienestar esté en entredicho.

¿Cómo afecta a los perros cambiar de rutina?

El estrés y la ansiedad pueden manifestarse en las mascotas por medio de diversos síntomas como es el que comience a destruir o morder muebles, ropa y toda clase de objetos para llamar la atención.

A esto también se debe sumar que puede comer su propio excremento, lo cual puede derivar en intoxicación y además se puede mostrar más agresivo con la gente, sus amos u otros perros.

Estos problemas pueden ser ligeras molestias, pero si no se les presta atención, se puede estar incentivando que los animales conviertan estas conductas en una costumbre y además desarrollen otros problemas como la depresión.

¿Cómo preparar a los perros?

Lo primero que debe hacerse es acostumbrar a estas mascotas a entender que sus amos no estarán en casa, pero que regresarán eventualmente.

Para esto es también necesario hacer que se modifique su atención hacia las señales que realizan las personas día a día al salir.

Es decir, si antes de salir del hogar el dueño saca sus llaves y su chamarra, se debe hacer esto de forma esporádica, pero quedándose dentro de casa. Así, el animal no asociará la partida con estos gestos y sonidos.

Una vez que se acostumbre a esto, se deberá salir de casa sin avisarle, ni despedirse para regresar unos minutos después. Si este ejercicio se puede realizar varias veces al día, su efectividad será mejor.

Es determinante que al llegar no se salude efusivamente a la mascota, sin importar que no se le haya visto en horas. De esta manera, tampoco se deberá entablar contacto físico con el can hasta que se muestre tranquilo.

Para evitar que cause destrozos, se pueden ocultar pequeños trozos de alimento por toda la casa para que se entretenga una vez que el amo no se encuentra con él.

Tampoco deben olvidarse los paseos largos para que descargue la energía que tiene almacenada y además se le proporcionen los alimentos necesarios para que esté nutrido.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO