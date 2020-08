‘Hasta que médicos digan que ayuda, usaré cubrebocas’: AMLO El mandatario dijo que él se guía con lo que le dicen el secretario de Salud y el subsecretario Hugo López-Gatell, quienes le han recomendado usarlo solo en lugares cerrados, donde no es posible guardar...

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que usará cubrebocas hasta que los médicos se lo digan, pues no tiene por qué no hacerlo.

“Si a mí me dicen los especialistas, los médicos, que ayuda que yo aparezca con el cubrebocas, lo voy a hacer, no tengo por qué no hacerlo. Lo que me han dicho es que no es indispensable en lugares abiertos cuando se mantienen la distancia”, aseguró el presidente.

El mandatario dijo que él se guía con lo que le dicen el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López-Gatell, quienes le han recomendado el uso de cubrebocas solo en lugares cerrados, donde no es posible guardar la “sana distancia”.

“Yo me guío por las recomendaciones de los médicos y especialistas (…) quienes llevan a cabo la campaña para enfrentar pandemia, el doctor Alcocer y el doctor Hugo López-Gatell (…) si ellos lo deciden, sí”, dijo el presidente sobre usar el cubrebocas en público.

“Yo siempre guardo sana distancia”, aseguró el mandatario. “Me puse cubrebocas para viajar porque es obligatorio en aviones y ahí están fotografiando”.

López Obrador se quejó de que se malinterpretan sus palabras y destacó el caso del cubrebocas y el tapabocas.

Aseguró que en su visita a Sonora la gobernadora Pavlovich le dijo que la gente piensa que no lo utiliza porque hay corrupción.

“Yo dije me voy a poner el tapabocas cuando ya no haya corrupción (…) no dije cubrebocas, dije tapabocas, fue como cuando dije al diablo con sus instituciones y un periodista famoso le cambiaron a la frase y le pusieron al diablo con las instituciones, que es distinto”, dijo el mandatario.

López Obrador afirmó que además de mantener el distanciamiento social y tener higiene, la población debe hacer un cambio en su alimentación, dejar de consumir alimentos chatarra y hacer ejercicio.

“Sin duda tenemos que cambiar nuestros hábitos de alimentación, desde luego la sana distancia, la higiene, pero también ya irnos al fondo, a que no se consuman productos chatarra, hagamos ejercicio, que bajemos de peso”, expresó.

El presidente celebró el nuevo etiquetado de alimentos, ya que consideró que ayudará a mejorar los hábitos alimenticios.

“No sólo es prohibir, sino informar el daño que pueden causar algunos productos”, dijo López Obrador.

