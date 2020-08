Columnas: Confesionario ASPIRANTES PAYASOS…

Lo que ocurre con el Senador Samuel García en Nuevo León debe ser una advertencia para los aspirantes a alcaldías, diputaciones locales y federales en Tamaulipas y para las gubernaturas en las 15 entidades en las que se renovará el mando estatal.

Así es mis queridos boes, no necesito decirles los casos que en tierras cuerudas hay de personajes que abusan de su exposición en las redes sociales, a quienes les pudiera ocurrir lo que al junior nuevoleonés al que la frivolidad está a punto de dejarlo sin candidatura.

Y no, no se trata de cualquier candidatura la que se le está yendo de las manos al muchacho, es su foto en la boleta para gobernador de Nuevo León por el Movimiento Ciudadano.

Peor el asunto si consideramos que por muchos meses, por lo menos hasta diciembre, Samuel García era el puntero en las encuestas preelectorales, por encima de Adrian de la Garza del PRI, de Víctor Fuentes del PAN, de Tatiana Clouthier de Morena y de Clara Luz Flores que no se sabe por quién va, pero le tira a

ir también por el partido de Andrés Manuel López Obrador o sino hay otra de independiente.

Es decir; hasta diciembre el MC se perfilaba para ganar la gubernatura que dejará vacante Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, pero Samy, enloqueció en las redes y su último escándalo parece ser la gota que derramará el vaso.

Regaño a su esposa por enseñar pierna en una transmisión en vivo de ambos, le dijo que se había casado con ella para que fuera solo para él, lo que le valió un tornado categoría 5 de críticas, que de machista y misógino no lo bajar, se disculpó, pero fue tanto el revuelo en contra que ya se habla de su sustitución

en la candidatura por Luis Donaldo Colosio Riojas.

Dicen que a Samy ya le habían advertido en la dirigencia nacional del MC que tenía que bajarle a las chiflazones en las redes, que la exposición de su vida privada le haría daño, pero le valió sorbete y ahí están las consecuencias.

Samuel y MC se pueden quedar sin gubernatura y el paso estaría libre para que Morena conquiste al estado industrial del norte del país. Se que están pensando en los tamaulipecos que igual se la pasan mostrándose de más en las redes sociales y que quieren ser alcaldes o diputados locales y federales.

Tal vez el que en mayor medida desnuda su vida y sus aficiones en

el Facebook y TikTok es Arturo Soto, quien pudiera ser candidato a la alcaldía de Victoria o a diputado federal por el PAN; hoy es legislador local.

A Soto le hemos visto corriendo, comiendo, cantando, actuando, jugando con sus hijos, parodiando con su esposa y cumpliendo retos que sus asesores le recomiendan.

Incluso le hemos visto polemizar de más en Twiter cuando algún bloguero lo ataca o un periodista le cuestiona.

Para Arturo Soto, lo que pasó con Samuel García es más que una advertencia; conozco al diputado local panista y sé que no es un tonto y que se verá en el espejo del senador del MC por Nuevo León.

Eso si, hay otros personajes sobre los que definitivamente no hay esperanza de que puedan cambiar; algunos se han hecho adictos a las mentadas de madre en las redes, a la adjetivación en su contra por como bailan, como cantan, uno de ellos Juan Diego Guajardo ex alcalde de Río Bravo que buscar un espacio en la boleta por Morena quien nos sorprendió al estilo de Gloria Gaynor y parodiando el Yo no fui que hizo popular Pedro Infante.

Claro que ustedes tienen en la cabeza a otros, como al Diputado Federal Vicente Verástegui que se disfrazó de príncipe con todo y sus mallitas en Xicoténcatl para acompañar a su esposa vestida de princesa.

Hoy, los de todos los partidos tienen que entender que si bien las redes no son un instrumento para construir una campaña, porque no está bien claro quienes votan de ahí, no se sabe siquiera a ciencia cierta no quién critica, pero si está ya demostrado que las redes sociales son capaces de destruir cualquier carrera o aspiración.

Veremos si Rene Cantú ‘la criaturita’ del PAN, Edgar Melhem del PRI y las dirigencias de MC y Morena tienen el suficiente mando para aplacar las calenturas de sus suspirantes por hacer el ridículo en las redes sociales o si será necesario un planB.

ENTREPRENEUR Y TAMAULIPAS…

En medio de la crisis económica que padecemos todos, la revista especializada en emprendimiento Entrepreneur informó que Tamaulipas se ubica en el cuarto lugar nacional de los estados en apoyos a emprendedores desde el 2016 a la fecha.

Es decir que el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha apoyado a 24 mil 957 emprendedores. Y ayer en un evento virtual el gobernador entregó a 27 de estos apoyos que en suma casi alcanzan 2 millones de pesos a través de Financiamiento Creditam y Microempresario.