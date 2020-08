Columnas: HORACIO REYNA DE LA GARZA es el presidente del PRI en ciudad Victoria, además de ser regidor en la... EL WHATSAPP EN UN JUICIO

HORACIO REYNA DE LA GARZA es el presidente del PRI en ciudad Victoria, además de ser regidor en la actual administración, cargo al que llegó gracias a su relación con el ex alcalde ÓSCAR ALMARAZ SMER, pero además es fantasioso o mentiroso.

LACHO, no hilacho, señala que el tricolor es una portentosa fuerza electoral al grado de que es la segunda fuerza política, por atrás del PAN y Morena.

Sostiene que el PRI se prepara con gran entusiasmo para enfrentar el próximo proceso electoral, pues tiene muchas posibilidades de ganar.

“La gente de Victoria quiere resultados y hay el ánimo de hacer las cosas mejor porque hemos demostrado que los Gobiernos del PRI la han hecho mejor. Por eso nos estamos preparando”, recalcó.

Eso de que son la segunda fuerza electoral es una barbaridad, la realidad es que el PRI en ciudad Victoria es la tercera fuerza electoral y para dar la pelea se necesita saber que terreno pisan. La fantasía no lleva a ningún lado.

Su figura más importante es el ex alcalde ÓSCAR ALMARAZ SMER, quien dejo un buen sabor de boca la ciudadanía, pero perdió la elección en medio de presiones que apuntan a la Auditoría para amarrarlo de pies y manos, solamente lo liberarían si conviene a intereses superiores.

ALMARAZ ha dicho que no le interesa, ser el candidato a la alcaldía, pues tiene que atender la salud de su esposa, ya en recuperación.

También ALEJANDRO ETIENNE LLANO, el ex alcalde y ex diputado local sostiene que solamente se animaría a participar por una diputación, ya sea local o federal, pero no la alcaldía.

La realidad es que el PRI ocupa el tercer lugar en las preferencias, le puede ir bien en la elección, pero debe establecer claramente cuál es su punto de partida.

Se encuentran detrás del PAN y Morena, cada uno con sus propios precandidatos en la línea de partido, esperando en la línea de partida.

En el PRI el mejor posesionado es ALMARAZ, pero no tiene permiso de desear.

El PAN debe evaluar por separado la situación en cada municipio y el desgaste de sus alcaldes, que en algunos lugares es inmenso, de lo contrario perderán muchos espacios. Las mentiras no sirven y matan los triunfos.

En Nuevo Laredo, inician la revisión del marco legal para la correcta aplicación de sanciones para automovilistas y ciudadanos por incumplir con las medidas sanitarias, pues el objetivo es que cada día existan menos personas contagiadas, afirmó el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAS.

“Queremos que cumplan con las medidas sanitarias, por eso la implementación de distintas sanciones que ya se llevan a cabo a partir de esta semana, próximamente se realizarán operativos para quien no cumpla con las restricciones como el ‘Doble no Circula’ o transitar después de las 10 de la noche”.

El secretario del Ayuntamiento, RAÚL CÁRDENAS THOMAE, informó que amonesta a las personas de manera verbal, pues falta ver el carácter legal para la aplicación de las multas.

También se compraron 8 tabletas electrónicas que se utilizarán en hospitales para que puedan tener contacto familiares y pacientes Covid.

