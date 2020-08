Vacuna contra COVID-19 será gratuita en CDMX: Sheinbaum Sheinbuam dijo que el compromiso de su gobierno, al igual que de la administración federal, es garantizar que los ciudadanos tengan acceso a esta inmunización contra el coronavirus

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno dijo que el compromiso de su Gobierno, al igual que de la administración federal, es garantizar que los ciudadanos tengan acceso a esta inmunización contra el coronavirus.

“Es, entiendo y es así, que el Gobierno de México tiene contemplado un recurso muy importante porque la idea es que la vacuna sea gratuita, que no tenga costo, eso es parte de lo que nosotros conseguimos, la salud como un derecho humano, así que, tanto el gobierno de México como nosotros, estaremos en la garantía de la gratuidad de la vacuna”, aseguró la mandataria capitalina.

Claudia Sheinbaum se hará la prueba de COVID-19 este viernes

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que mañana se realizará la prueba de coronavirus, luego de que el lunes anunció que iba a permanecer en aislamiento por haber tenido contacto con el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, quien dio positivo al virus.

“Yo quería que me hicieran hoy la prueba, Oliva ya me dijo que no, que tiene que ser hasta mañana para tener mayor certeza, entonces mañana en la mañana van a venir aquí a su casa a hacerme la prueba y pues esperamos tener el resultado el sábado si es posible (…) no tengo ningún síntoma y afortunadamente nuestro Secretario de Gobierno aunque es positivo, también ha sido prácticamente asintomático”, dijo.

En videoconferencia, conectada desde su casa, indicó que es muy probable que la próxima semana se mantenga el semáforo epidemiológico en naranja.

AMLO: Proyecto de vacuna COVID-19, muy buena noticia para el pueblo de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificó como “una muy buena noticia” la producción de la vacuna contra el coronavirus COVID-19 que producirá junto a Argentina.

Es una muy buena noticia para el pueblo de México, se les va a dar a conocer que ya existe este proyecto ara tener la vacuna contra el COVID, lo que significa tranquilidad y salud”, dijo el mandatario mexicano en conferencia de prensa matutina.

López Obrador señaló que esta producción en conjunto ayudará mucho a terminar con la incertidumbre, la tristeza y el dolor que ha traído el coronavirus COVID-19 en México y el mundo.

Es realmente algo excepcional que nos va a ayudar mucho a que se mantenga la esperanza, a que se acabe la incertidumbre, que ya tengamos en el horizonte la posibilidad de una vida mejor, sana, en lo que corresponde a esta pandemia que tanta tristeza, dolor ha traído en México y en el mundo”, comentó el jefe del Ejecutivo Federal.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIEROS TELEVISA